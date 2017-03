Vòng 18 V-League: Oan gia ngõ hẹp

Than Quảng Ninh - B. Bình Dương (VTC3, BTV2 trực tiếp 18 giờ): Nhà vô địch không thể thua nữa

Sau hai trận thua trước các đối thủ dưới cơ HA Gia Lai và Sanna Khánh Hòa, thầy trò Mai Đức Chung đã nếm rõ mùi đau thương bị Thanh Hóa soán ngôi cùng nguy cơ mất chức vô địch.

Thực tế B. Bình Dương đã chơi rất hay và vững vàng dưới thời HLV Lê Thụy Hải nhưng mọi sự bắt đầu vượt ra ngoài tầm kiểm soát của họ khi ông Mai Đức Chung về ngồi ghế nóng. Hai trận thua liên tiếp được các cầu thủ B. Bình Dương lý giải do chủ quan, khinh địch nên bất ngờ chịu thua đau.

B. Bình Dương đã tự lộ ra yếu huyệt của mình cho các đối thủ thấy họ không phải là bất khả xâm phạm. Học trò ông Chung giờ như con mãnh thú bị thương muốn tìm chỗ trút giận và ngược lại cũng mong manh dễ vỡ khi đối phương biết cách hóa giải đòn thế của họ.

Chiều nay, B. Bình Dương sẽ gặp khó khăn hơn rất nhiều so với hai trận thua mới nhất bởi đối thủ Than Quảng Ninh cứng cựa lại được chơi trên sân nhà. Chủ sân Cẩm Phả cũng đang lâm vào thế bí bách do nội bộ lủng củng. HLV Đinh Cao Nghĩa sau hai trận nghỉ bệnh buộc phải trở lại lèo lái con thuyền Than Quảng Ninh mất phương hướng.

Điểm chung của hai đội không phải vì nội lực yếu mà bởi họ đang tự làm suy yếu mình. Than Quảng Ninh nếu chơi sòng phẳng với một trạng thái tâm lý hồi phục, họ không dễ dàng cho B. Bình Dương lấy điểm của mình.

SHB Đà Nẵng - HA Gia Lai (17 giờ): Đá cho bõ ghét

Một trong hai trận thắng hiếm hoi của thầy trò Guillaume ở giai đoạn 1 chính là lần đả bại SHB Đà Nẵng trên sân Pleiku nhờ một quả phạt đền do Công Phượng đem về. Sự cẩn trọng của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đã không vượt qua nổi định mệnh và một tích tắc thiếu may mắn.

Không chỉ mỗi SHB Đà Nẵng mà bất cứ đội nào cũng đều có suy nghĩ đá thua đám trẻ HA Gia Lai là một nỗi hổ thẹn. Còn nếu thua thêm một lần nữa thì sự xấu hổ càng tăng lên gấp bội.

HLV Lê Huỳnh Đức đã dặn dò học trò rất kỹ rằng không được xem nhẹ cuộc đối đầu này, không hẳn vì SHB Đà Nẵng nuôi tham vọng chen chân vào tốp có huy chương mà chính là cuộc rửa hận cho trận thua lượt đi.

SHB Đà Nẵng vẫn nằm ở cửa trên và nếu chơi tập trung hơn, nhiều khả năng họ đòi hết nợ trước một đối thủ non trẻ.

+ Các trận còn lại Cần Thơ - Hải Phòng (16 giờ 30), Đồng Tháp - ĐT Long An (16 giờ 30), Đồng Nai - QNK Quảng Nam (ĐN2 trực tiếp 17 giờ), SL Nghệ An - Sanna Khánh Hòa (BĐTV trực tiếp 17 giờ 30), Hà Nội T&T - Thanh Hóa (VTV6 trực tiếp 18 giờ).

GIA HUY - THANH THANH