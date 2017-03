Vòng 9 V-League: Đoạn cuối của ông Lê Thụy Hải

Vì sao bầu Đức “sợ” chủ nhà SL Nghệ An? Vòng 9 V-League có cuộc đối đầu thu hút nhiều sự chú ý của dư luận khi SL Nghệ An tiếp khách HA Gia Lai (VTV6 trực tiếp 17 giờ). Mấy ngày qua, sân Vinh sốt vé chờ xem cầu thủ trẻ của hai đội bóng đóng góp nhiều tuyển thủ cho U-23 Việt Nam ai sẽ hơn ai? Không biết bầu Đức có theo đội HA Gia Lai đến sân Vinh hay không vì thật lòng ông không muốn có cuộc tái ngộ này. Cách đây hơn hai năm, dàn cầu thủ trẻ của Học viện HA Gia Lai Arsenal JMG từng có một trận giao hữu trên sân Pleiku với đội trẻ SL Nghệ An hòa 1-1. Đáng nói là khi chứng kiến cầu thủ con cưng bị đội khách chơi rắn bị chấn thương nhiều, bầu Đức đã lớn tiếng với thuộc cấp và khẳng định sẽ không bao giờ mời hoặc chơi bóng với SL Nghệ An. Ông bầu phố núi giận dỗi đòi “cạch mặt” đội này vì lối đá chém đinh chặt sắt làm hư chân lứa “gà nòi” của mình. Chính vì bầu Đức mãi ấn tượng xấu với kiểu chơi bóng bạo liệt đấy mà một dạo hậu vệ Hoàng Văn Khánh cũng của SL Nghệ An không còn cửa lên tuyển U-23 Việt Nam sau lần đá gãy chân một cầu thủ U-19 Tottenham. Chiều nay, HA Gia Lai đá trên sân Vinh gặp thiệt thòi hơn chủ nhà do nhiều trụ cột ở tuyến tiền vệ còn chấn thương như Xuân Trường, Hồng Duy, Thanh Tùng hay trung vệ Đông Triều chưa lành lặn. Đã thế, họ còn “chấp” SL Nghệ An hai ngoại binh nên cơ hội cho đội khách chia điểm là không cao. Các cặp đấu còn lại: Đồng Tháp - Thanh Hóa (VTC3 trực tiếp 16 giờ); Cần Thơ - ĐT Long An (16 giờ); Đồng Nai - B. Bình Dương (ĐN2, BTV2 trực tiếp 17 giờ); SHB Đà Nẵng - Sanna Khánh Hòa (17 giờ); Than Quảng Ninh - Quảng Nam (17 giờ); Hà Nội T&T - Hải Phòng (BĐTV trực tiếp 18 giờ).