Vòng chung kết U-23 châu Á: Kịch tính nhưng không bất ngờ

U-23 Hàn Quốc ăn mừng ghi khi bàn duy nhất trận đấu.

Tuy nhiên, phải khen ngợi tinh thần của các cầu thủ UAE vì ra sân trận gặp Iraq, họ mất năm vị trí trụ cột do chấn thương và thẻ phạt trong trận thắng U-23 Việt Nam. Đội bóng từng thắng U-23 Việt Nam 3-2 ở trận cuối cùng vòng bảng này đã xuất sắc cầm hòa Iraq trong 90 phút 1-1.



HLV Shahad Abdulghani (Iraq) nhiều lúc cảm thấy lo lắng khi không thắng nổi UAE trong 90 phút.

Sau khi hai hiệp đấu chính thức hòa nhau 1-1, hai đội bước vào hai hiệp phụ. Rất may mắn là mỗi hiệp phụ, các học trò của Shahad đều ghi một bàn. Bàn thắng phút 103 do công Mohanad Kerrar ghi. Bàn thắng phút 120+3 do công Attwan Kadhim ghi, ấn định số chung cuộc 3-1, đưa Iraq vào bán kết.

Ở trận tứ kết còn lại, Jordan đã chơi một trận cực hay. Trang tin của AFC cho rằng thua Hàn Quốc 0-1, Jordan rời cuộc chơi và cũng vỡ kế hạch tranh vé đi Olympic Rio trong thế ngẩng cao đầu nhưng thầy trò HLV Jamal Abu Abed không nghĩ thế. Bởi cũng với thành phần này, năm ngoái Jordan đã đánh bại Hàn Quốc 3-2 trong loạt luân lưu (sau 120 phút hòa 1-1) trong trận tranh hạng ba giải U-22 châu Á. HLV Jamal rời sân trong sự tiếc nuối và hậm hực.



HLV Shin Tae Yong (Hàn Quốc) bày ra thế trận rất kín kẽ

Tuy nhiên, sòng phẳng mà nói thì thầy trò HLV Shin Tae Yong của U-23 Hàn Quốc chiến thắng là hoàn toàn xứng đáng. Họ đã trình ra một thế trận cực kỳ vững chắc và tính kỷ luật cao trong phòng ngự. Dường như trong suốt 90 phút, Jordan chỉ có một cơ hội vàng nhưng Baha Faisal (người ghi bàn đầu vào lưới U-23 Việt Nam) đã không thắng được thủ môn Gu Sung Yun quá xuất sắc.

Bàn thắng duy nhất trận đấu do công Moon Chang Jin ghi phút 23 đưa Hàn Quốc vào bán kết.