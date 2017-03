Cần xử nghiêm vụ hành hung trọng tài Võ Minh Trí

Kết thúc trận Đồng Tháp - V. Hải Phòng chiều 13-5 trên sân Cao Lãnh, cả tổ trọng tài, các giám sát cùng ông trưởng ban tổ chức giải Trần Duy Ly di chuyển về TP.HCM thì bị nhóm cổ động viên Hải Phòng tấn công trên đường về.

Trong trận đấu, khi đuổi hai cầu thủ V. Hải Phòng, trọng tài Võ Minh Trí đã bị đe dọa. Sau trận đấu, trong buổi họp báo, HLV Lê Thụy Hải đã lên án và mạt sát trọng tài Trí đủ điều. Cùng lúc đấy ở ngoài sân có khoảng 20 cổ động viên Hải Phòng nán lại ở cổng chính sân Cao Lãnh thóa mạ và dọa giết trọng tài Võ Minh Trí. Thấy tình hình bất ổn, ban tổ chức sân Cao Lãnh bố trí xe công an hộ tống xe chở tổ trọng tài, hai giám sát cùng trưởng giải Trần Duy Ly đến hết địa bàn tỉnh Đồng Tháp để di chuyển về TP.HCM.

Trong trận đấu, trọng tài Trí bị các cầu thủ Hải Phòng hăm dọa, sau trận đấu trọng tài này còn bị các cổ động viên hành hung. Ảnh: XUÂN HUY

Vào địa phận Tiền Giang khi xe vừa qua trạm thu phí đường cao tốc Trung Lương, cả đoàn nghỉ dọc đường đi vệ sinh. Lúc này chỉ có giám sát Nguyễn Văn Mùi ngồi trong xe. Cùng thời điểm đấy, chiếc xe 45 chỗ chở các cổ động viên Hải Phòng đi qua và có người nhận ra tổ trọng tài. Lập tức chiếc xe chở các cổ động viên dừng xe lại. Một nhóm cổ động viên Hải Phòng chừng 20 người, trong đó có hai cổ động viên nữ đã lao xuống miệng hét lớn: “Thằng trọng tài Trí đâu?”. Thấy nguy, trọng tài Trí nhanh chân chạy vào xe đóng cửa lại. Các cổ động viên manh động tiếp tục lục lọi, tìm kiếm quanh xe và phát hiện cửa của tài xế chưa đóng, thế là hai cổ động viên hung hãn nhất lao vào xe trèo ra băng sau đánh trọng tài Trí bất chấp sự can thiệp của giám sát Nguyễn Văn Mùi. Trọng tài Trí bị đánh nằm ép mình dưới hàng ghế sau để tránh đòn nhưng hai cổ động viên vẫn trèo xuống đấm túi bụi vào mặt và ngực trọng tài Trí khiến mắt và mặt trầy xước và sưng vù. Sau đó các cổ động viên trên tiếp tục văng tục rồi hăm dọa và trở về xe 45 chỗ đi tiếp.

Giám sát Nguyễn Văn Mùi cho biết: “Tôi đã chứng kiến toàn bộ sự việc và đã làm tường trình đầy đủ ngay trong đêm 13-5”.

Trao đổi với chúng tôi, trưởng ban tổ chức giải Trần Duy Ly nhận xét: “Tôi ngồi trên sân Cao Lãnh xem trận này và khẳng định công tác điều hành của trọng tài Võ Minh Trí là nghiêm túc và chính xác. Ban tổ chức giải phản đối kịch liệt hành vi quá khích của cổ động viên Hải Phòng ngay trên sân đã buông lời đe dọa và xúc phạm trọng tài. Sự việc diễn ra tôi và một số anh em trọng tài vào can ngăn nhưng họ đông và hung hãn quá. Tôi cũng đã làm tường trình chi tiết gửi Tổng cục TDTT, LĐBĐ VN, VPF và các cơ quan an ninh bởi sự việc này rất nghiêm trọng, liên quan đến an ninh trong hệ thống giải quốc gia. Ban tổ chức giải không thể chấp nhận hành vi của các cổ động viên đấy và đề nghị các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý thật triệt để. Tương tự, việc phản ứng của HLV Lê Thụy Hải hay các cầu thủ Hải Phòng, ban tổ chức sẽ yêu cầu ban kỷ luật xử thật nghiêm…”.

Những sự cố khán giả tấn công và mưu toan hành hung trọng tài - Vòng 16 V-League, tổ trọng tài Ngô Quốc Hưng bị khán giả Bình Dương đe dọa sau trận đội nhà thua ngược Hà Nội T&T 1-3. Một cổ động viên đòi lao xuống đánh trọng tài nhưng bảo vệ kịp ngăn lại. Tuy nhiên, họ vẫn nán lại sân để chửi và… ném đá các trọng tài. - Trận đấu cuối mùa giải năm ngoái, trọng tài Vũ Bảo Linh bị các cổ động viên quá khích ở sân Vinh đòi giết sau trận SL Nghệ An hòa Hà Nội T&T 2-2. Một khán giả nhảy xuống sân toan hành hung trọng tài Linh đã bị bắt giữ. - Cũng ở sân Vinh năm 2004, trọng tài Đặng Thanh Hạ bị khán giả Vinh bao vây từ sân sau trận chủ nhà thua Thể Công 0-1 ở bán kết cúp Quốc gia. Đêm về, rất nhiều nhóm cổ động viên còn tụ tập ở khách sạn Kim Liên chờ tổ trọng tài ra ngoài để “thịt”. - Năm 2006, trợ lý trọng tài Châu Đức Thành bị khán giả trên sân Long An ném vật cứng vào đầu gây đổ máu phải khâu ba mũi ngay trên sân sau pha bóng mà khán giả nhà cho rằng trọng tài Thành báo việt vị sai khiến chủ nhà thua HA Gia Lai. - Năm 2005, trọng tài Nguyễn Tấn Hải bị khán giả trên sân đội hạng nhất Quảng Nam đuổi đánh ngay trên sân vì nghi ngờ thiên vị cho đội khách Tiền Giang thắng 1-0. Lực lượng an ninh đã phải dùng vũ lực để ngăn chặn hành vi quá khích. GIA HUY

TẤN PHƯỚC - CÔNG TUẤN