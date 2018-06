Chuyển động World Cup tối 14-6: Alardyce thêm 'dầu vào lửa'

+ Sam Alardyce đổ thêm “dầu vào lửa” vụ Tây Ban Nha sa thải HLV Julen Lopetegui



HLV Sam Alardyce. Ảnh: Getty Image

Cựu HLV tuyển Anh Sam Alardyce phát biểu: “Trường hợp là LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) tôi cũng sẽ nổi giận bởi hành vi của Real Madrid. World Cup sát ngày khai mạc, Tây Ban Nha rơi vào tình thế khó khăn thật đáng xấu hổ. Nếu không biết Lopetegui và Real “đi đêm”, tốt hơn hết là sa thải ông ta ngay lập tức”.

Trước đó RFEF quyết định sa thải HLV Lopetegui, ngay sau khi CLB Real Madrid công bố ông này sẽ thay thế Zidane lèo lái “đội bóng hoàng gia”. Tuyển Tây Ban Nha sẽ đá trận khai mạc gặp láng giềng Bồ Đào Nha (ĐKVĐ Euro) ngày 15-6. Cùng ở bảng B còn có Iran và Marocco.

+ FBI cảnh báo fan Mỹ không nên đem theo điện thoại đến Nga

Giám đốc trung tâm phản gián và an ninh quốc gia Mỹ đồng thời là nhân viên FBI William Evanina đưa ra lời khuyên như thế với dân Mỹ trước nguy cơ có thể bị chính phủ, hacker Nga xâm nhập trái phép nhằm thu thập thông tin lẫn tài khoản ngân hàng.



An ninh mạng luôn là vấn đề gây đau đầu tại Nga.

William nhấn mạnh nếu cần nên dùng điện thoại mới và tháo pin khỏi điện thoại khi không sử dụng. Cùng với Mỹ, Anh cũng khuyến cáo các công dân nước mình nên cẩn trọng với tội phạm mạng khi đến Nga.



+ IS đe dọa khủng bố World Cup 2018

“Nó sẽ là cuộc thảm sát chưa từng thấy trong lịch sử” là thông điệp mới nhất do tổ chức khủng bố IS phát đi.



IS đe dọa khủng bố World Cup 2018.

Sixgill - công ty an ninh mạng, chuyên giám sát những hoạt động của IS vừa hé lộ thông tin trên, buộc ban tổ chức World Cup 2018 thắt chặt hơn nữa về công tác kiểm tra an ninh.

Trước đây, IS cũng từng đe dọa các ngôi sao bóng đá Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, HLV tuyển Pháp Deschamps hay Chủ tịch FIFA Gianni Infantino sẽ trở thành mục tiêu tấn công khủng bố.