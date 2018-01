Công an TT Huế lên phương án giữ trật tự trận chung kết

Chiều 26-1, Công an tỉnh đã triển khai phương án, kế hoạch, huy động lực lượng, phương tiện đảm bảo an ninh trật tự hoạt động cổ vũ của khán giả và nhân dân cho đội tuyển U-23 Việt Nam tại giải vô địch bóng đá U-23 châu Á gặp Uzbekistan.



Đại tá Lê Văn Vũ, Phó Giám đốc, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế chỉ đạo các đơn vị đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau trận chung kết diễn ra.



Đại tá Lê Văn Vũ, Phó Giám đốc, Công an tỉnh cho biết công an tỉnh phải tập trung mọi lực lượng, phương tiện đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho các hoạt động cổ vũ của nhân dân; tập trung đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng; không để các đối tượng xấu lợi dụng để hoạt động, gây ùn tắc, tai nạn giao thông, cháy nổ và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Để thực hiện tốt các phương án kế hoạch, Phó Giám đốc công an tỉnh yêu cầu, chỉ đạo công an các đơn vị phải xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể; tham mưu Đảng chính quyền các cấp tuyên truyền vận động nhân dân cổ vũ có văn hóa, chấp hành đúng pháp luật; huy động lực lượng quy tắc đô thị, bảo vệ dân phố và các lực lượng khác phối chặt chẽ với lực lượng công an đảm bảo ANTT cho hoạt động cổ vũ của nhân dân trong trận chung kết.

Đại tá Hoàng Long, Trưởng Công an TP Huế, cho biết TP Huế là địa bàn trung tâm, dự đoán số lượng cổ động viên tập trung về các giao lộ, tuyến đường trọng điểm là rất lớn nên Công an TP Huế huy động tối đa lực lượng, phương tiện phối hợp công an các đơn vị, địa phương ra quân thực hiện phương án, kế hoạch bảo vệ theo ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc. Đồng thời, đơn vị cử lực lượng hình sự, cơ động phối hợp… đấu tranh, ngăn chặn các đối tượng quá khích, các đối tượng xấu lợi dụng cổ vũ cướp giật, trộm cắp tài sản, các đối tượng tụ tập đua xe, lạng lách, đánh võng, vi phạm giao thông gây nguy hiểm cho người dân.



Lượng CSGT tuyên truyền nhân dân cổ vũ có văn hóa chấp hành luật GT.



Thượng tá Võ Hồng Quang, Trưởng Phòng CSGT ĐB – ĐS, Công an tỉnh cho biết lực lượng CSGT huy động lực lượng, phối hợp đồng bộ các đơn vị đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường trọng điểm. Đơn vị có phương án phân luồng, hướng dẫn giao thông, không để các xe tải, xe ben có trọng tải lớn vào TP trong và sau thời điểm diễn ra trận chung kết. Đồng thời, đề nghị các xe khách đậu đỗ xe 2 bến xe khách Bắc-Nam, tuyệt đối không đưa đón khách vào trung tâm thành phố, tránh ùn tắc và tai nạn giao thông.

Đại tá Lê Văn Vũ yêu cầu: Công an các đơn vị tăng cường phối hợp các phòng nghiệp vụ, Cảnh sát PCCC tỉnh Thừa Thiên-Huế để đảm bảo an toàn cháy nổ, chủ động các phương án cứu hộ, cứu nạn… đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản cho Nhân dân. Đồng thời đề nghị các lượng làm nhiệm vụ phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm điều lệnh; kịp thời ngăn chặn hành vi quá khích, trái pháp luật và thuần phong mỹ tục, phản cảm… Chủ động phương án dẫn đường cho khán giả diễu hành cổ vũ trên các tuyến phố khi có lệnh của Ban Giám đốc.