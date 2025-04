CLB Công an Hà Nội quyết phục hận Makassar và chơi ổn tại V-League 04/04/2025 16:33

(PLO)- Dù được đánh giá nhỉnh hơn về mặt lực lượng, thế trận lẫn cơ hội tạo ra, thế nhưng CLB Công an Hà Nội vẫn phải nhận thất bại tối thiểu 0-1 trước chủ nhà PSM Makassar trong trận bán kết lượt đi Cúp các CLB Đông Nam Á 2024-2025, trong khi cầu thủ hụt hơi tại V-League.

Chơi trên chân đội chủ nhà PSM Makassar trong phần lớn thời gian của trận đấu nhưng tiếc là các chân sút Công an Hà Nội không có duyên phá lưới đối thủ và thua trận đầu tiên ở giải Cúp các CLB Đông Nam Á.

Tuy nhiên, cơ hội chinh phục danh hiệu khu vực của thầy trò Mano Polking vẫn còn, dù trận tái đấu trên sân Hàng Đẫy sẽ trở nên gian nan hơn.

Bệnh dứt điểm kém

Trận đấu trên đất Indonesia chứng kiến một bộ mặt quen thuộc của đội Công an Hà Nội như trong mùa giải này, là kiểm soát bóng rất tốt và tạo ra nhiều pha phối hợp mạch lạc lẫn cơ hội ghi bàn nhưng đều bỏ lỡ. Ngay cả khi tiền đạo Alan ở phút 12 sút hỏng phạt đền giống điềm báo gở cho các chân sút kéo dài suốt 90 phút. Lần lượt đội trưởng Quang Hải, trung vệ Hugo Gomes, Văn Đô hay Alan có nhiều lần đối diện cầu môn đối phương vẫn không thể đưa bóng vào lưới.

Không thể tận dụng thời cơ khi PSM Makassar chưa kịp ổn định đội hình, tiếc cho Công an Hà Nội đánh mất những cơ hội giành lợi thế lớn về bàn thắng. Và thật không may cho các học trò Polking ở một pha đá phạt góc tưởng chừng vô hại, cú đánh đầu của Yuran Fernandes phút 80 đã làm tung lưới thủ thành Nguyễn Filip.

Các chân sút của đội khách Công an Hà Nội tạo ra nhiều cơ hội nhưng không một lần biết phá lưới PSM Makassar. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Vừa không hay lại chưa may, CLB Công an Hà Nội sẽ rút ra nhiều bài học sau cú ngã ngựa trong thế nằm cửa trên PSM Makassar. Đáng chú ý các chân sút của đội chủ sân Hàng Đẫy cũng vì để trôi đi nhiều cơ hội quý giá trên mũi giày, họ cũng khập khiễng ở V-League với vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Trong 3 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Công an Hà Nội đều chưa biết nếm mùi chiến thắng, dù trận nào cũng chơi áp đảo đối phương.

Đội hình mạnh nhưng thiếu chiều sâu

Ngoài khâu dứt điểm, một nguyên nhân khác khiến HLV Mano Polking bất lực trong việc xoay chuyển tình thế là chiều sâu đội hình của Công an Hà Nội không tốt như mong muốn. Khi các trụ cột gặp vấn đề sức khỏe hay xuống sức, như Đình Trọng, Quang Hải hay Văn Thanh,… ông Polking rất lúng túng chọn người thay thế.

Trái với đội chủ nhà PSM Makassar tận dụng thay thể đủ 5 người, tạo nên sự mạnh mẽ trong đội hình duy trì suốt cả trận, ông thầy người Đức gốc Brazil thay 3 cầu thủ đều trong thế miễn cưỡng. Rõ ràng sự chênh lệch quá lớn giữa đội hình chính thức và dự bị khiến ông Polking không dám mạo hiểm thử nghiệm. Dễ thấy trong nửa cuối hiệp hai, rất nhiều cầu thủ Công an Hà Nội đuối sức đã không còn có những pha phối hợp mạch lạc hay dứt điểm đủ uy lực.

Đại diện của Indonesia có chút lợi thế sau lượt đi nhưng sẽ không dễ cho PSM Makassar cầm hòa thầy trò Polking trong trận tái đấu trên sân Hàng Đẫy vào ngày 30-4. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Sự thiếu chiều sâu đội hình của học trò đang làm khó HLV Polking, đặc biệt ở nửa sau mùa giải sẽ mất nhiều sức với lịch thi đấu dày đặc trên các đấu trường, với nỗi lo quá tải và quá oải. Trước trận tái đấu PSM Makassar vào cuối tháng này, ông Polking còn nhiều việc phải làm để các cầu thủ có trạng thái sung sức nhất, vì thực tế đối thủ này không quá mạnh và cách biệt chỉ 1 bàn là rất mong manh.

HLV Polking may mắn sở hữu dàn cầu thủ chất lượng nhưng do ông chưa có nhiều sự tin tưởng vào những nhân tố mới và trẻ quen ngồi ghế dự bị nên rất thiếu các phương án dự phòng. Đá bằng một đội hình chính thức xuyên suốt các giải đấu là không thể cho Công an Hà Nội duy trì sức mạnh của mình.

Trong bối cảnh hàng công chưa tận dụng tốt cơ hội, cùng lực lượng sứt mẻ vì chấn thương và chênh lệch trình độ, HLV Polking sẽ rất nỗ lực tìm ra đáp án cho học trò vừa phục hận PSM Makassar tại đấu trường Đông Nam Á, vừa thăng tiến ở V-League với mục tiêu vô địch.