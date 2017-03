Miễn truy cứu trách nhiệm hình sự với cầu thủ Phan Lưu Thế Sơn

(PL)- Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra quyết định đình chỉ điều tra tội danh đánh bạc với Phan Lưu Thế Sơn (một trong sáu cầu thủ của CLB Đồng Nai tham gia bán độ và đã bị khởi tố bị can theo Quyết định khởi tố bị can số 545/C45-P8 ngày 29-7-2014).



Trong quyết định đình chỉ điều tra có nội dung: “Sau khi tiến hành điều tra thấy không cần thiết phải đưa ra truy tố trước pháp luật đối với hành vi đánh bạc của bị can Phan Lưu Thế Sơn. Nay xác định có căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 25 Bộ luật Hình sự, Điều 34, Điều 164 Bộ luật Tố tụng hình sự nước CHXHCN Việt Nam, quyết định đình chỉ điều tra, miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị can Phan Lưu Thế Sơn…”. Nhận quyết định trên, Thế Sơn chia sẻ: “Tôi rất vui và bây giờ điều mà tôi mong muốn nhất là được VFF xóa án kỷ luật để có thể tiếp tục trở lại thi đấu…”. PU