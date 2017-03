Một năm trước World Cup - Brazil 2014: Trọng tài bị giết man rợ

Xã hội cướp bóc, bạo lực và biểu tình đe dọa chủ nhà World Cup Tình trạng thiếu an toàn ở Brazil khá phổ biến với loại hình “bắt cóc khẩn cấp” khi xe dừng lại lúc đèn đỏ là cơ hội cho bọn cướp đột nhập vào xe uy hiếp tài xế rồi chúng tự lái đến một địa điểm hoang vắng và trấn lột. Bọn này còn lên cả xe buýt để cướp các hành khách. Đã vậy trong những ngày này đường phố Brazil còn trở nên hỗn loạn do các cuộc xuống đường biểu tình rầm rộ chống nhà cầm quyền vì tình hình kinh tế khủng hoảng trong nước lạm phát 6,5% mà lại bỏ ra đến 12,9 tỉ USD để đăng cai World Cup. Brazil được xem là nơi nguy hiểm và có nhiều bất an khiến FIFA rất lo lắng và buộc phải tính đến phương án chuyển sang Mỹ nếu tình hình không thể cải thiện. Vụ việc giết trọng tài man rợ trên sân vừa qua chính là hồi chuông cảnh báo khiến FIFA không thể ngồi yên chờ Brazil lập lại trật tự. NG.HUY