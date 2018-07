Nga thắng đậm trong và ngoài sân cỏ!

Hầu hết người Nga đã rất vui mừng chỉ để có World Cup ở đất nước của mình. Họ hy vọng tạo ra một ấn tượng tốt đẹp cho thế giới, bất chấp một số phản đối kịch liệt của một bộ phận công chúng khi FIFA trao quyền đăng cai cúp thế giới cho Nga (do những rắc rối về nhân quyền, phân biệt chủng tộc và đời sống an sinh xã hội).



Chính phủ Nga đã từng có thông báo gây tranh cãi ngay trước trận khai mạc giữa Nga và Saudi Arabia rằng họ đang có kế hoạch nâng tuổi hưu từ 55 lên 63 đối với phụ nữ và từ 60 lên 65 đối với nam giới. Đông đảo người dân Nga đã choáng váng. Sau đó, các trận bóng bắt đầu. Và điều duy nhất mà mọi người ở đây đang nói đến là bóng đá. Nga cũng giống nhiều quốc gia đang khó khăn hay có những phản ứng bất bình từ nhiều giới, đó là khi niềm vui bóng đá đến thì họ có thể bỏ qua và… quên hết.

Và nó bắt đầu với một tiếng vang 5-0 mà chủ nhà Nga sút tung lưới Saudi Arabia. Sau chiến thắng thứ hai của đội chủ nhà trước Ai Cập, người Nga lại một phen trợn mắt khi biết về chương trình doping được triển khai trước Thế vận hội mùa đông 2014 tại Sochi.



Còn tứ kết, bán kết và chung kết nữa nhưng người Nga đã chiến thắng đúng nghĩa trong và ngoài sân bóng. Ảnh: fifa.com

Trong phim tài liệu đoạt giải Oscar Icarus, Grigory Rodchenkov, người đứng đầu phòng thí nghiệm chống doping của Nga vào thời điểm đó, thừa nhận rằng tất cả vận động viên, kể cả cầu thủ bóng đá đều sử dụng các chất bị cấm. Bộ phim vạch trần những mảng tối của thể thao Nga đã khiến họ đứng đầu bảng xếp hạng huy chương vẫn bị cấm tham dự Thế vận hội 2018 ở Pyeongchang.

Thế nên World Cup với sự kiện Nga càng đi sâu vào World Cup như một liều thuốc an thần cho người dân cùng nỗi ám ảnh doping. Sau lev Yashin, giờ thì người Nga lại chọn thần tượng của mình là một người nhện khác: Thủ môn Akinfeev - người hùng mới của Nga. Nhờ anh mà những cầu thủ thứ 12 của tuyển Nga đã tràn ra khỏi các quán bar và ngôi nhà của mình ăn mừng chiến thắng tưng bừng trên đường phố, biến nước Nga thành ngày hội lớn.

“Chúng tôi nghe nói đến Nga như về nhà mình!” - Gail Fowler đang đưa hai con trai của cô đến World Cup nói. “Mọi thứ rất tốt đẹp và hữu ích. Ở Nga rất an toàn. An toàn hơn nhiều so với khi chúng tôi ở Brazil và Nam Phi đi chơi ở World Cup 2010 và 2014”.

Thật vậy! Brazil điên cuồng với samba, đặc biệt ở Rio, người dân địa phương tìm cách kiếm tiền với đồ cấm và bia công khai trên các bãi biển. Còn ở Nam Phi có một khung cảnh đầy màu sắc và nhịp nhàng nhưng chất chứa những chuyện vô luật pháp do những tên cướp vũ trang gây ra...

Ở Nga không có những thứ đó!

Không có nghi ngờ rằng người chiến thắng World Cup lớn nhất là Nga dù đội bóng của họ ngày mai mới đá tứ kết.