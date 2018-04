Nguyễn Thành Tâm có mạo hiểm ở các pha tung nước rút?

Tại các giải đua xe đạp lớn nhỏ thế giới, ban huấn luyện gần như không cho tay đua đang giữ áo vàng dấn thân vào các màn tung nước rút bởi cuộc cạnh tranh tốc độ trước đích đến rất nguy hiểm và dễ xảy ra tai nạn.



Tâm từng chia sẻ sau pha thoát hiểm ngoạn mục tại chặng 21 (Đà Lạt-Bảo Lộc): “Khi Trí ngã lúc tranh chấp trước mức đến, tôi thoát hiểm và hú hồn khi Trí ngã và quẹt nhẹ sang tôi. May là tai nạn không xảy ra. Thú thiệt lúc đấy về đích rồi mà tôi còn xanh mặt!”.

Tình huống đấy Tâm về nhất khi thoát được tai nạn, còn Trí thì ngã gãy xương vai, phải rời đường đua, mất luôn thứ hạng tốp 10 tổng sắp. Nạn nhân cùng bị “đo đường” với Trí là Lê Nguyệt Minh, may mắn không bị nặng nên tiếp tục lên yên và giữ áo xanh.



Áo vàng Nguyễn Thành Tâm tung nước rút và việc thường xuyên “đánh” ở mức đến của áo vàng bị xem là mạo hiểm. Ảnh: HUY PHẠM

Theo tìm hiểu của chúng tôi thông qua chính một số thành viên của đội Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang thì được biết ngoài mục tiêu bảo vệ áo vàng cho Tâm, êkíp này còn có nghĩa vụ đối với nhà tài trợ (!?).

Giới chuyên môn khi nhìn vào cục diện bảng tổng sắp đã có cùng nhận định là ban huấn luyện đang “đánh đu” với sự an toàn của Nguyễn Thành Tâm bởi những yếu tố sau: Thứ nhất, người đang giữ vị trí á quân sau Tâm là Ali Khademi, tay đua người Iran thuộc biên chế đội hình hai BVTV An Giang hiện kém Tâm 3’11”. Kế đến sau vị trí thứ ba của đối thủ Huỳnh Thanh Tùng, hàng loạt hảo thủ như Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Văn Dương, Ngô Văn Phương sẽ trở thành những mũi tấn công áp đảo, sẵn sàng khống chế cuộc soán ngôi của tay đua Quân khu 7. Thứ ba, trong bối cảnh hai đối thủ cạnh tranh chính Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM, Dược Domesco Đồng Tháp cùng suy yếu lực lượng do nhiều VĐV chấn thương, Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang vẫn dư quân số điều tiết nhịp độ đường đua.

Biết đâu sự “mạo hiểm” của ban huấn luyện An Giang sẽ tạo ra được những kỷ lục cho áo vàng và cả Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang mà họ nhắm tới.