Tạm giữ người gây tai nạn chết người tại giải đua xe đạp Bình Dương

(PLO) - Sáng 4-3, thượng tá Nguyễn Văn Thọ - Chánh văn phòng công an tỉnh Đồng Nai cho biết, cơ quan công an huyện Định Quán ra quyết định tam giữ Ngô Tiến Phụng (22 tuổi, ngụ thị xã Long Xuyên, An Giang) để điều tra làm rõ vụ tai nạn mô tô khiến một người trong đoàn hộ tống đoàn đua tử vong.