Tinh thần cao thượng và sự thách thức

Điền kinh Nga là một trong những môn mũi nhọn, tuy nhiên chỉ còn mỗi VĐV nhảy xa Darya Klishina tham dự. Có rất nhiều nhà vô địch trên thế giới, các tổ chức thể thao quốc tế lên tiếng chỉ trích việc trừng phạt hàng loạt VĐV không dính doping, trong đó có hai VĐV điền kinh nổi tiếng thế giới: VĐV nhảy sào nữ Elena Isinbayeva và Shubenkov. Isinbayeva hai lần vô địch Olympic 2008 và 2012, Shubenkov là nhà vô địch thế giới… Nhiều nhà vô địch thế giới đã lên tiếng việc trừng phạt của IOC với thể thao Nga, với những cá nhân cụ thể thiếu chứng cứ là điều không fair play, khó thuyết phục, bởi ai gây tội thì người đó bị trừng phạt.





Nhiều VĐV Nga không được lặp lại hình ảnh này ở Olympic Rio 2016. Ảnh: GETTY IMAGES

Cái khó của IOC là họ đã bị chỉ trích nhưng họ cũng chịu áp lực cực lớn từ Cơ quan Chống doping Thế giới (WADA), vì tổ chức này đã điều tra ra sai phạm. Các phòng thí nghiệm doping của Nga do nhà nước quản lý và can thiệp vào đã đi ngược phương châm Olympic (nhà nước không can thiệp vào thể thao). Nhiều nước trong đó có Mỹ, Canada từng đòi phải xử lý cách làm của Nga để thể thao thay đổi theo chiều hướng tích cực. Theo phương châm của thể thao thế giới thì các phòng thí nghiệm doping là những cơ quan hoạt động độc lập, không chịu chi phối bất kỳ tổ chức nào.

Mỗi bên đều có cái lý của mình nhưng trước mắt nhiều VĐV nổi tiếng của Nga không dính chàm đã bị vạ lây.

Các nhà thể thao chân chính, những nhà vô địch đã thể hiện tinh thần cao thượng bằng việc bênh vực nhiều VĐV Nga vô tội nhưng bị cấm đến thi đấu tại Rio. Nhưng IOC lại có lý của mình, phải làm mạnh để các phòng thí nghiệm doping Nga thay đổi và phù hợp chuẩn mực chung.

Tổng thống Putin tuy cho rằng bản thân ông không chấp nhận thể thao đồng hành với doping, nhưng lại lập luận rằng việc trừng phạt thể thao Nga, triệt các môn thế mạnh Nga thiếu chứng cứ mang màu sắc khác vượt ra ngoài thể thao.

Thể thao Nga tuy được tham dự Olympic Rio (rất hạn chế) nhưng vụ doping từ quốc gia này cho thấy quá nhiều thách thức về tinh thần cao thượng, tính fair play nhìn dưới nhiều góc độ.