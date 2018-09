Ban Trọng tài VFF làm gì?

Đua ngôi nhì bảng và nỗi lo trọng tài V-League 2018 chỉ còn bốn vòng đấu nữa và chiều 18-9 sẽ diễn ra hai cặp đấu sớm lượt 23 gồm SHB Đà Nẵng-Sanna Khánh Hòa (BĐTV trực tiếp 17 giờ) và Than Quảng Ninh-SL Nghệ An (VTV6 trực tiếp 18 giờ). Trong số này, SHB Đà Nẵng hiện đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng không thể chen chân vào tốp huy chương và càng khó rớt hạng. Thế nhưng thái độ thi đấu của họ rất ảnh hưởng đến cuộc đua á quân giữa đội nhì bảng Sanna Khánh Hòa (39 điểm) so với đội hạng ba SL Nghệ An (35 điểm) và hạng năm Than Quảng Ninh (31 điểm). Giữa sự gay cấn (nếu có) giữa họ, công tác trọng tài sẽ đóng một vai trò lớn trong sự thành bại và ngược lại, chính đội ngũ “vua sân cỏ” có thể trở thành “nạn nhân” bởi sự toan tính không đơn thuần về chuyên môn.