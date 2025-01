Quả bóng vàng: Ứng viên nặng ký Thùy Trang và Hoàng Đức 23/01/2025 10:13

Cuộc bầu chọn giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam năm 2024 gồm các hạng mục: Quả bóng vàng, bạc, đồng nam; Quả bóng vàng, bạc, đồng nữ; Quả bóng vàng, bạc, đồng futsal (nam); Cầu thủ nước ngoài xuất sắc; Cầu thủ trẻ nam xuất sắc (dưới 21 tuổi); Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc (dưới 21 tuổi).

Theo các nhà tổ chức, việc chốt thời gian bầu chọn Quả bóng vàng 2024 sau trận tranh chung kết AFF Cup 2024 (ngày 5-1) đã góp phần vào sự cống hiến, thúc đẩy tinh thần chiến đấu của các tuyển thủ nam, làm tăng sự hấp dẫn ở các lá phiếu khi phần đông đại biểu chờ đợi kết quả cuối cùng của đội tuyển Việt Nam ở giải đấu này.

Ở mùa Quả bóng vàng này, các gương mặt vào “vòng chung kết” đều có những dấu ấn riêng, đặc biệt ở đấu trường Đông Nam Á, bên cạnh sự đóng góp của họ trong cả mùa bóng tại V-League, cúp Quốc gia, giải hạng Nhất, vòng loại thứ 2 World Cup 2026.

Thùy Trang cùng đội đội vượt qua vòng loại futsal nữ châu Á. Ảnh: AP.

Về phía nữ, dường như các lá phiếu “chọn mặt gởi vàng” dựa nhiều vào tình cảm hoặc tên tuổi… quá khứ, hơn là những cống hiến lặng thầm mà hiệu quả của họ trong màu áo CLB ở hai giải vô địch quốc gia và cúp quốc gia. Trong đó, nổi bật nhất vẫn là tiền vệ Thùy Trang, nhà vô địch quốc gia sân 11, á quân sân bóng đá trong nhà cùng danh hiệu Vua phá lưới. Đặc biệt Thùy Trang cùng đồng đội futsal vô địch Đông Nam Á, giành quyền chơi vòng chung kết châu Á nên sẽ không có đối thủ ở hạng mục Quả bóng vàng nữ.

Đáng tiếc nhất ở giải thưởng này không có tên người gác đền Khổng Thị Hằng của Than KSVN. Cô thủ môn tội nghiệp quê Vĩnh Phúc là thủ thành xuất sắc nhất giải vô địch quốc gia, khi đội của Hằng giành ngôi á quân. Chưa hết, nữ tuyển thủ Khổng Thị Hằng góp công lớn giúp Than KSVN vô địch cúp quốc gia và tiếp tục giành giải thủ môn xuất sắc nhất.

Càng ngậm ngùi hơn cho nữ thủ môn 32 tuổi vào cuối tháng 11-2024 đã vinh dự là đại diện duy nhất của đội tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng Huân chương Lao động hạng 3 với thành tích giành huy chương vàng ở 3 kỳ SEA Games liên tiếp (SEA Games 30, 31,32). Không có tên Khổng Thị Hằng trong danh sách rút gọn Quả bóng vàng là một bất công cô gái đang ở vào độ chín nhất của sự nghiệp với những chiến tích cân đong đo đếm được rõ ràng.

Thủ môn Khổng Thị Hằng xuất sắc nhất ở giải vô địch quốc gia và cúp quốc gia, đồng thời Than KSVN cũng lần lượt giành ngôi á quân, vô địch.

Đây mới là năm hay nhất của cô thủ môn quê Vĩnh Phúc với phần thưởng danh giá Huân chương Lao động hạng 3. Ảnh: AP.

Về phía Quả bóng vàng nam, tiền vệ Hoàng Đức dù chuyển từ Viettel xuống đội hạng Nhất Ninh Bình nhưng anh là một trong những cầu thủ chơi xuất sắc nhất cho chức vô địch AFF Cup 2024. Gần như chỉ có Thành Chung hoặc Tiến Linh mới có thể cạnh tranh Quả bóng vàng với Hoàng Đức.

Chút nuối tiếc cho một người gác đền khác là Đình Triệu không có mặt trong tốp 5 cuối cùng. Thực tế thủ môn của Hải Phòng cũng không có trong đề cử giải thưởng Quả bóng vàng nhưng sự nổi bật của anh khi khoác áo tuyển quốc gia với phần thưởng hay nhất AFF Cup 2024 là xứng đáng có một chỗ ở “vòng chung kết”.

Hồi đầu tháng 11-2024, Ban tổ chức đã tiến hành họp báo giới thiệu về giải thưởng và sau đó chính thức gửi phiếu bầu chọn đến đại biểu, bao gồm chuyên gia bóng đá; HLV các đội tuyển; HLV, đội trưởng các CLB V-League, đội nữ, đội futsal; quý đồng nghiệp đại diện các cơ quan báo, đài trên cả nước.

Hoàng Đức chơi xuất sắc ở tuyển quốc gia. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Ngày 15-1-2025, Ban tổ chức đã tiến hành kiểm phiếu tại Trụ sở Báo Sài Gòn Giải Phóng. Kết quả tốp 5 của các hạng mục giải thưởng: Quả bóng vàng nam, Quả bóng vàng nữ, Quả bóng vàng futsal; tốp 3 của các hạng mục: Cầu thủ trẻ nam xuất sắc, Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc và Cầu thủ nước ngoài xuất sắc (kết quả xếp theo thứ tự A,B,C), như sau:

Quả bóng vàng nam: Nguyễn Thành Chung (CLB Hà Nội), Nguyễn Hoàng Đức (Viettel/Ninh Bình), Nguyễn Quang Hải (Công an Hà Nội), Phạm Tuấn Hải (CLB Hà Nội), Nguyễn Tiến Linh (B. Bình Dương); Quả bóng vàng nữ: Nguyễn Thị Trúc Hương (CLB Than KSVN), Nguyễn Thị Tuyết Ngân (CLB TP.HCM 1), Huỳnh Như (Lank FC/CLB TP.HCM I), Trần Thị Thùy Trang (CLB TP.HCM I), Dương Thị Vân (CLB Than KSVN).

Thành Chung và Rafaelson (Nguyễn Xuân Son) đều là ứng viên sáng giá ở các hạng mục. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Quả bóng vàng Futsal: Nguyễn Mạnh Dũng (CLB Thái Sơn Nam), Phạm Đức Hòa (Thái Sơn Nam), Nguyễn Thịnh Phát (Thái Sơn Nam), Phạm Văn Tú (Thái Sơn Bắc), Hồ Văn Ý (Thái Sơn Nam); Cầu thủ trẻ nam xuất sắc: Nguyễn Đình Bắc (Công an Hà Nội), Bùi Vĩ Hào (B. Bình Dương), Khuất Văn Khang (Viettel), Nguyễn Thái Sơn (Thanh Hóa).

Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc: Vũ Thị Hoa (CLB Phong Phú Hà Nam), Nguyễn Thị Thùy Linh (TP.HCM I), Lưu Hoàng Vân (Phong Phú Hà Nam); Cầu thủ nước ngoài xuất sắc: Alan Alexander (CLB Bình Định/Công an Hà Nội), Hendrio Araujo (Nam Định), Rafaelson Bezerra Fernandes (Nam Định).

Lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam năm 2024 dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 2-2025 tại TP.HCM.