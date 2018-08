Chủ nhà Sài Gòn và An Giang chia tay giải

Cuộc đọ sức đáng chú ý nhất là trận đấu giữa B.BD và Sài Gòn FC. Hơn đối thủ 1 điểm nên Becamex Bình Dương chỉ cần hòa là giành quyền đi tiếp. Trong khi đó, chủ nhà Sài Gòn FC buộc phải thắng nếu như không muốn chia tay cuộc chơi sớm.

Với tính chất ấy nên Sài Gòn FC phải chủ động dâng cao đội hình còn đội khách chọn lối chơi chậm chắc bên phần sân nhà để đảm bảo an toàn cho khung thành.



Bình Dương (xanh) quyết có điểm với Sài Gòn

Khi đối phương nhường quyền kiểm soát, Sài Gòn FC cầm bóng nhiều hơn. Tuy nhiên, các pha hãm thành trước vòng cấm địa của đoàn quân ông Nguyễn Phi Long ít có độ sắc sảo cũng như tính đột biến nên hiếm khi tạo được sóng gió về phía cầu môn của B.BD.

Cơ hội nguy hiểm nhất của Sài Gòn FC trong hiệp 1 là cú dứt điểm bật cột dọc của Trung Hiếu ở phút 18. Ít tổ chức tấn công nên B.BD cũng gần như không tạo được sóng gió nào đáng kể về phía cầu môn đối thủ ở 40 phút đầu tiên.



...Và Bình Dương có điểm đồng thời loại Sài Gòn

Sang hiệp 2, Sài Gòn FC đẩy cao tốc độ trận đấu. Bên kia chiến tuyến, B.BD cũng dâng cao đội hình hơn tạo nên thế trận ăn miếng trả miếng về phía cầu môn lẫn nhau. Tuy nhiên, đội chủ nhà tạo ra nhiều tình huống ăn bàn rõ nét hơn. Phút 50, Thành Nhân dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc. 10 phút sau, lại là tiền vệ này tung cú sút, buộc thủ môn Anh Tuấn phải trổ tại để cản phá. Phút 73, Quốc Vinh trống trải nhưng đánh đầu vọt xà, bỏ lỡ một bàn thắng trông thấy cho Sài Gòn FC.



Càng về cuối trận, Sài Gòn FC càng gia tăng sức ép nhưng sự nôn nóng đã không giúp cho các cầu thủ chủ nhà có được bàn thắng. B.BD cũng có một vài cơ hội ăn bàn trong hiệp 2. Đáng chú ý là pha thoát xuống rất trống trải của Đình Đông ở phút bù giờ nhưng tiền đạo này lại tâng bóng quá nhẹ không qua được tầm với của thủ môn Anh Tuấn.



An Giang đã bị loại ngay sau lượt trận thứ hai...nên họ buông luôn

Ở trận còn lại, Sông Lam Nghệ An đã giành chiến thắng đậm đà trước An Giang. Tuy nhiên, cơn mưa bàn thắng của đội bóng xứ Nghệ chỉ được thực hiện trong hiệp 2. Các bàn thắng của SLNA do công của Văn Bách (43’, 65’), Xuân Tiến (45’), Công Huy (66’) và Đức Vinh (75’). Với kết quả này, SLNA kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu bảng A. B.BD giành vé thứ nhì trong khi chủ nhà Sài Gòn FC phải dừng bước sau vòng bảng.



Trước đó, Sanna Khánh Hòa và Viettel cũng đã giành 2 vé của bảng B vào bán kết. Trận đấu giữa hai đội này vào ngày 17/8 có ý nghĩa xác định thứ hai để phân định các cặp đấu bán kết.

Kết quả

SLNA – An Giang: 5-0

B.BD – Sài Gòn FC: 0-0

LTĐ NGÀY 17/8

15h30, sân Thống Nhất: Viettel – Sanna Khánh Hòa

15h30, sân Thành Long: Đồng Tháp – FLC Thanh Hóa