Khó hiểu như SL Nghệ An

Thế rồi khi V-League song hành cùng World Cup, SL Nghệ An thắng liên tục. Gần đây nhất là vòng 20 chiều 21-7, họ dễ dàng đánh bại HA Gia Lai 3-1 trên sân nhà, vươn lên tốp 3, đẩy Thanh Hóa xuống vị trí thứ tư.



Về mặt lực lượng, chúng tôi đã từng nhìn nhận chất lượng cầu thủ SL Nghệ An chỉ đứng sau đội đầu bảng Hà Nội. Vậy mà thành tích của họ đầu mùa giải rất kém cỏi, đặc biệt sau khi bị loại khỏi vòng bảng AFC Cup, SL Nghệ An tuột dốc một cách khó hiểu. Chẳng ai tin SL Nghệ An với một dàn tuyển thủ quốc gia và U-23, U-21 tinh nhuệ cho đến vòng 20 họ trở lại đứng thứ ba trên bảng tổng sắp V-League.

Lạ ở chỗ khi SL Nghệ An thua, nhiều người không hiểu chuyện cứ nhao nhao lên đòi thay HLV Nguyễn Đức Thắng nhưng đó không phải là vấn đề. Người ta còn nói vui cầu thủ chịu đá thì có khi không cần HLV. Sau giai đoạn phong độ phập phù như đình công, SL Nghệ An siết lại nội bộ thì thành tích tốt ngay. Các vị trí trên sân đều hay và người thay thế cũng hay không kém. Tinh thần cầu thủ SL Nghệ An nếu chơi hết mình chẳng ai bằng.

Rất tiếc rằng lực như thế, lẽ ra mùa này SL Nghệ An phải làm tốt hơn ở đấu trường AFC Cup và khởi động mạnh ngay từ đầu V-League để có thể cạnh tranh ngôi vô địch.