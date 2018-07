Sầm Ngọc Đức đá ‘triệt hạ’ rồi khóc lóc, ăn năn

Nặng lời, phê phán, chỉ trích thậm chí là nguyền rủa một cầu thủ đá xấu, đá hủy diệt đối phương, đá bóng như kiểu tung đòn thù “giết” đối phương thì không khó, thậm chí còn rất dễ. Nhưng tìm nguyên nhân vì sao nó hay xảy ra như thế và “lỗi giáo dục” cầu thủ hỏng từ đâu mới là vấn đề quan trọng. Sầm Ngọc Đức là một điển hình chuyện này, lại là một cầu thủ trưởng thành từ lò SL Nghệ An.



Thế Hưng (Than Quảng Ninh) nằm dài trước pha tung đòn của Sầm Ngọc Đức

Khỏi cần phải xâu chuỗi các vụ cầu thủ SL Nghệ An vào bóng hủy diệt đối phương ở sân chơi V- League nhiều năm qua, trong đó có nhiều vụ là… gà nhà đá nhau. Vụ Đình Đồng vào bóng ác ý với Anh Hùng, trận đấu trên sân Thống Nhất ở giai đoạn 1 V- League 2018 giữa TP.HCM và SL Nghệ An thì Sầm Ngọc Đức (TP.HCM) cũng có một pha vào bóng hủy diệt với đồng đội cũ là SL Nghệ An ngay đường trung tuyến sát bàn trọng tài thứ tư.



Trọng tài Trần Văn Lập rút thẻ đỏ trực tiếp với Sầm Ngọc Đức

Một cú vào bóng rợn người của Sầm Ngọc Đức đến độ HLV Nguyễn Đức Thắng của SL Nghệ An phải rùng mình và phản ứng cực căng trước pha bóng hủy diệt của Sầm Ngọc Đức… Đấy, một HLV của chính SL Nghệ An mà còn rợn người trước pha vào bóng mang tính hủy diệt đối phương của cậu học trò cũ huống gì HLV, cầu thủ đội khác.



HLV Nguyễn Đức Thắng (SL Nghệ An) cũng từng phản ứng căng với lối vào bóng của Sầm Ngọc Đức hồi giai đoạn 1.

…Rồi chiều 22-7 vừa qua, cụ thể phút 85 của trận đấu lại chính Sầm Ngọc Đức có một pha hủy diệt khác trước Thế Hưng (Than Quảng Ninh). Tình huống bóng 60-40 có lợi cho Đức và bóng đi lăn nhanh về phía Sầm Ngọc Đức, Thế Hưng ham bóng lao theo. Thế là Sầm Ngọc Đức tung chân sút bóng mạnh rồi “quăng” gầm giày nhằm vào mặt Thế Hưng “quét” xuống ngực. Thế Hưng gục ngã và ôm mặt. Nếu trúng đích thì mặt Thế Hưng có thể nát bởi gầm giày cùng lực cực mạnh. Trọng tài Trần Văn Lập rút thẻ đỏ trực tiếp với Đức.



Sầm Ngọc Đức ăn năn hối lỗi?

Sau đó thì Sầm Ngọc Đức xin lỗi và khóc lóc. Và nguyên nhân được giải thích là đang bất an, hỗn loạn vì trước đó con của Đức bị bệnh, tiêm thuốc bị mẩn đỏ nên tinh thần của Đức bất an… “Đốt nhà rồi xin lỗi”, giải thích… nghe rất quen.



Các cầu thủ SL Nghệ An từ các lứa U-17, U-19 tham dự giải quốc gia đều có cách đá dằn mặt đối phương kiểu hủy diệt này. Nó đã ăn sâu thành nếp rồi rất khó bỏ.



Cú vào bóng của Ngọc Đức với Thế Hưng như đòn UFC. Ảnh cắt từ clip.

Cái chính là những người thầy, những HLV đào tạo trẻ từ khi các em mới bước vào trung tâm, được dạy dỗ bóng đá. Nếu từ ngày làm quen với trái bóng đó, những thầy, những HLV nghiêm khắc ngay với những hành vi, hành động bạo lực thì sẽ uốn nắn học trò dễ. Nhưng đằng này nó được nuôi dưỡng và “bật đèn xanh” rồi. Măng không uốn thì tre làm sao uốn được. Rất khó.