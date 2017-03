Vấn đề của bóng đá VN: V-League mùa loạn

Vừa qua, ban tổ chức giải đã nhóm họp xử lý một số vụ việc, chủ yếu là bề nổi của công tác an ninh, an toàn cho trận đấu thuộc về ban tổ chức sân. Điển hình ở sân Cẩm Phả, pháo sáng và những vật thể lạ bay vèo vèo trong khi cầu thủ hai đội Than Quảng Ninh, Hải Phòng chơi bóng như đánh võ dưới sự chứng kiến của HLV trưởng Miura. Có đến chín thẻ vàng và hai thẻ đỏ rời khỏi túi trọng tài Trần Đình Thịnh vẫn không thể ngăn những cái đầu nóng của cầu thủ.

Chắc chắn ban tổ chức sân Cẩm Phả sẽ bị phạt tiền khi để xảy ra tình trạng mất kiểm soát an toàn cho khán giả. Nhưng tiếc là tình trạng này không mới và đã được dự báo vậy mà mùa nào cũng có sự cố. Tuy nhiên, đấy mới chỉ là phần nổi của tiêu cực trong bóng đá. Vấn đề lớn hơn là những mảng tối biểu hiện rõ ràng trên sân cỏ qua cách chơi thiếu tôn trọng người xem diễn ra ở sân Chi Lăng, sân Đồng Nai.

Trận đấu buông bỏ của ứng viên vô địch FLC Thanh Hóa trên sân Đồng Nai. Ảnh: XUÂN HUY

Giới chuyên môn ngạc nhiên và khó nghĩ nhất về lối chơi bóng theo kiểu “mời ông xơi” của đội khách ĐT Long An để nhận một kỷ lục buồn thua 3-7 trước chủ nhà SHB Đà Nẵng. Nguồn tin nội bộ ĐT Long An khẳng định CLB còn nợ tiền thưởng bảy trận thắng của cầu thủ và Chủ tịch Võ Thành Nhiệm đã xác nhận nhưng ông không nghĩ thua đậm là do cầu thủ phản ứng.

Nếu không phải vì nguyên nhân cầu thủ ĐT Long An cố tình đá thua cho bõ ghét và “dằn mặt” lãnh đạo đội thì họ thua vì cái gì?

Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng hồi còn nắm đội bóng thường răn dạy cầu thủ ĐT Long An phải chơi sao cho dân thương và chỉ cần lối đá thiếu tích cực đã là một sự phản bội, chưa nói đến bán độ. Thế nhưng ông đã không lường hết mọi việc và đau với thái độ chơi bóng của cầu thủ ĐT Long An vốn có tiếng là ngoan.

Kiểu chơi bất cần của ĐT Long An trên sân Chi Lăng chắc hẳn sẽ chìm xuồng như bao nghi án bê bối khác, gần nhất là cầu thủ Hải Phòng bị khán giả tẩy chay ở trận thua bất thường trên sân Cần Thơ ở vòng 18. Điều này nói lên sự bất lực của VPF qua cách xử lý hời hợt, không đủ tạo sự răn đe khiến các đội bóng phải e sợ.

Vòng 21 V-League còn một dấu hiệu không đẹp ở sân Đồng Nai khi đội khách Thanh Hóa đang hưng phấn đua vô địch thì bất ngờ gục ngã nặng nề 2-5 mà chính các CĐV xứ Thanh lên tiếng phản ứng. Dĩ nhiên HLV Hoàng Thanh Tùng nói rằng cầu thủ thua vì chuyên môn chứ không phải nhường điểm.

VPF đang bấn loạn khi V-League vào mùa loạn với nhiều trận đấu mang đậm chất kịch mà không đủ sức để giải quyết thấu đáo bởi chính họ đã và đang vẽ nên một lối mòn cho hươu chạy.