Vì sao An Giang thống lĩnh đường đua?

Điều gì đã và đang khiến An Giang đứng vững như bàn thạch, bất chấp những cuộc tấn công dồn dập của các đối thủ?

Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần quay ngược lại thời gian trước khi Cúp Truyền hình khởi tranh. Khi đó đội đua mạnh ADC TH Vĩnh Long không còn nhà tài trợ nên giải tán, tuyển thủ người Hà Nội - Trịnh Đức Tâm chuyển sang “chạy thuê” cho An Giang. Cùng lúc “thần núi” Lê Ngọc Sơn hết hợp đồng với đơn vị cũ Đồng Tháp đã bất ngờ về đầu quân dưới trướng HLV Lê Thành Liêm. Với một dàn quân trẻ đang vào độ chín cộng với hai sức mạnh đến từ Trịnh Đức Tâm và Lê Ngọc Sơn, tay đua Nguyễn Thành Tâm như hổ mọc thêm cánh.





Tay đua Quàng Văn Cường và đồng đội làm “đầu kéo” cho An Giang, bất chấp bị Thành Tâm “xé” áo vàng. Ảnh: CMQ

Lý do thứ hai khiến An Giang đang trở thành đội đua bất khả xâm phạm đến từ Đống Đa Hà Nội. Bằng chứng là trên đỉnh đèo Hải Vân, Thành Tâm đã bước lên ngôi nhất đèo “xé” áo chấm đỏ của Văn Cường.

Trên đường đua mấy ngày qua, người hâm mộ lẫn giới chuyên môn bàn luận rất gay gắt chuyện An Giang “mua 1 được 6” - tức thu phục được Trịnh Đức Tâm về dưới trướng đồng nghĩa có thêm sáu tay đua “trợ giúp” trên đường đua (?!).

Yếu tố thứ ba chính là nguồn nhân lực. Ngoài sáu học trò của An Giang, HLV Lê Thành Liêm còn có đội hình hai là BVTV An Giang trợ thủ. Cộng với sáu tay đua của Đống Đa Hà Nội cùng hai tay đua trẻ cho Cần Thơ mượn, tổng cộng An Giang có 20 tay đua nên dù các đối thủ VUS TP.HCM, Dược Domesco Đồng Tháp, Quân khu 7 liên tục công phá nhưng Nguyễn Thành Tâm vẫn vững như bàn thạch.