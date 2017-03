Vòng 7 giải hạng nhất: Cải thiện thứ hạng

TP.HCM (hạng 7) - Huda Huế (hạng 12)

Vòng trước, việc mất điểm giờ chót trước TDC Bình Dương sẽ khiến chủ nhà thận trọng hơn trong lần đối đầu Huda Huế chiều nay. Khách thiếu chân sút chủ lực Gajic Goran (thẻ đỏ) trong khi chủ nhà đầy đủ các tinh binh. Hàng thủ là điểm yếu dễ xuyên thủng nhất của Huda Huế. Nếu tận dụng tốt cơ hội này, chủ nhà sẽ giành trọn 3 điểm.

Cần Thơ (hạng 8) - Sài Gòn Xuân Thành (hạng 1)

Việc đội bóng miền Tây kiện HLV Lư Đình Tuấn “xé hợp đồng” theo kiểu làm cho bõ tức hơn là kiếm tiền tỉ nếu đi đến cùng vụ kiện. Đối mặt Cần Thơ, nếu căng sức ra đá SG Xuân Thành sẽ có 3 điểm bởi họ quá mạnh và bất chấp mọi tiểu xảo của chủ nhà.

Đồng Nai (hạng 6) - An Giang (hạng 3)

Sau vụ “vạ miệng” vu cho trọng tài say xỉn, chủ nhà không chỉ mất sự phục vụ của thủ môn Thanh Thắng (án kỷ luật ba trận liền) mà trưởng đoàn Lê Văn Triều đến HLV Trần Bình Sự đều bị ban kỷ luật cảnh cáo nhắc nhở. Ngoài ra, ngoại binh Santana cũng vắng mặt do trả án ba thẻ vàng. Chỉ cần thêm yếu tố “nhân hòa”, An Giang nhiều khả năng có 3 điểm.

Nam Định (hạng 13) - TDC Bình Dương (hạng 10)

Xuống hạng từ mặt trận V-League nhưng đến lúc này, Nam Định là đội duy nhất chưa biết đến hương vị của chiến thắng ở hạng nhất. Trận này chủ nhà mất ngoại binh Gapsaad, tiền vệ Chu Ngọc Anh (án thẻ) trong khi khách thiếu cây săn bàn De Jesus. Khoảng cách 2 điểm sẽ giúp TDC Bình Dương dễ đá hơn nhưng nếu hạ màn bằng việc phân định thắng bại, dù khách hay chủ cũng đều cận kề sâu hơn tới mép vực. Nhiều khả năng hai đội sẽ hòa.

Fico Tây Ninh (hạng 9) - Kienlongbank Kiên Giang (hạng 5)

Thua bất phục Sài Gòn Xuân Thành, Kienlongbank Kiên Giang trận này quyết ăn thua đủ chủ nhà Fico Tây Ninh. Cả hai không sứt mẻ lực lượng nhưng xét về tinh thần và sự đoàn kết, khách nhỉnh hơn chủ nhà. Kienlongbank Kiên Giang không mạnh trong dứt diểm nhưng bù lại hàng thủ hạn chế bàn thua tốt nhất khi mới chỉ để lọt lưới hai bàn.

Đội khách có thể sẽ giành trọn 3 điểm.

SQC Bình Định (hạng 2) - BHTS Quảng Nam (hạng 14)

Tiếp quản BHTS Quảng Nam từ người tiền nhiệm Nguyễn Mạnh Cường, người dân xứ Quảng đang rất kỳ vọng, tân thuyền trưởng HLV Trần Vũ sẽ trục vớt con tàu đắm thành công. Thế nhưng làm khách tại Quy Nhơn sẽ không đơn giản cho ông Vũ lấy chiến thắng làm quà ra mắt khi mà SQC Bình Định sân nhà, lại đang muốn thu hẹp khoảng cách với Sài Gòn Xuân Thành. Khách vắng Đình Vinh trong khi chủ nhà khuyết vị trí của Huỳnh Điệp. Bình Định nhiều khả năng sẽ thắng.

Đánh bại Than Quảng Ninh tỉ số 3-0 chiều qua (18-3), Hà Nội vươn lên xếp vị trí thứ tám. Hà Nội ghi bàn trước sau quả 11 m thành bàn của Junior (phút 35). Đến phút 44, Than Quảng Ninh rơi vào tình thế thiếu người (Trọng Hòa nhận thẻ đỏ) nên thua tiếp hai bàn do Văn Mạnh và Khánh Hùng lập công, ấn định chiến thắng thứ hai cho đội nhà.

MINH QUANG