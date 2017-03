Vua mới Griezmann từng bị ruồng bỏ ở quê nhà

• Griezmann sinh ngày 21-3-1991 tại Macon (một thành phố nhỏ ở miền Trung nước Pháp). Khi lên bốn, Griezmann đã mê trò chơi đuổi theo trái bóng và cái chân trái luôn nhắm vào quả bóng. • Khi được CLB Sociedad mời tập, Griezmann thông báo cho cha mẹ và xin phép được sang Tây Ban Nha thử vận may nhưng gia đình ngăn cản không muốn con mình dang dở chuyện học hành. Thế là CLB trên phải can thiệp và cam kết sẽ trực tiếp giúp Griezmann hoàn thành tốt nhiệm vụ học hành bên cạnh việc tập luyện. Từ đó, buổi sáng Griezmann vẫn cắp sách tới trường ở Bayonne (Pháp), buổi chiều được nhà tuyển trạch CLB Tây Ban Nha lái xe đưa sang TP San Sebastian (Tây Ban Nha) tập cùng các cầu thủ thiếu niên Sociedad. • Griezmann đã lên chức bố khi bạn gái Erika Choperena sinh cho anh một công chúa. • Em gái Maud của Griezmann là người may mắn thoát chết trong vụ xả súng ở nhà hát Bataclan vào ngày 13-11-2015. ĐỨC TRƯỜNG