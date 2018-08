10 lãnh đạo công an cấp phòng ở Đà Nẵng xin nghỉ hưu sớm

Theo Đại tá Lê Văn Tam (Giám đốc Công an TP Đà Nẵng) sau khi thực hiện đề án sáp nhập, sắp xếp bộ máy của các phòng ban nghiệp vụ theo quyết định của Bộ Công an thì công an TP Đà Nẵng có 29 đầu mối và công an các quận, huyện.



Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Đại tá Lê Văn Tam phát biểu về bộ máy của công an TP. Ảnh: LÊ PHI.

Về một số cán bộ lãnh đạo cấp phòng xin nghỉ trước tuổi, đại tá Tam cho hay, theo chủ trương của Bộ, ai có nguyện vọng nghỉ, Bộ sẽ giải quyết cho nghỉ chờ lương theo quy định.

Theo đó, hiện có 10 người là cán bộ lãnh đạo cấp trưởng, phụ cấp cấp trưởng và phó phòng đang công tác tại Công an TP Đà Nẵng có nguyện vọng xin nghỉ hưu trước tuổi.

“Đối với các đồng chí xin nghỉ thì trưởng phòng vẫn giữ nguyên chế độ trưởng phòng, các chế độ chính sách giữ nguyên. Chờ đến khi nào đến thời điểm nghỉ chờ hưu thì Bộ sẽ thông báo nghỉ chờ hưu”, đại tá Tam nói.

Đại tá Tam cho hay, danh sách những người có nguyện vọng xin nghỉ hưu trước hiện đã gửi báo cáo cho Bộ Công an, còn lại thì cứ an tâm công tác.

Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cũng cho hay, sau khi sáp nhập thì biên chế cấp phòng và cơ quan các quận huyện sẽ tăng thêm. Các lãnh đạo trưởng, phó phòng tại sáu đơn vị sáp nhập, giải thể (trừ những người có nguyện vọng nghỉ hưu-PV) thì còn lại phân công công tác về các đơn vị, địa phương.

“Đối với biên chế tăng lên của công an quận, huyện thì Ban Thường vụ, Ban giám đốc sẽ làm việc với cấp uỷ địa phương theo quy định để thống nhất việc bố trí thêm lãnh đạo chỉ huy công an quận huyện. Đối với cấp phòng thì khi nào giám đốc công an TP.Đà Nẵng có quyết định chính thức thì cứ thế tổ chức thực hiện”, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết.

Đại tá Tam cũng cho hay, sau khi thực hiện đề án thì hầu hết các đơn vị đều được tăng cán bộ chỉ huy, rất ít có đơn vị không được tăng.

“Với các đơn vị của công an TP khi nào có quyết định của Bộ thì chúng ta thống nhất thực hiện ngay”, Đại tá Tam yêu cầu.