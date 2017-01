5 ngày nghỉ Tết, 118 người chết vì tai nạn giao thông

Trong đó, riêng ngày 30-1 (tức mùng 3 Tết) toàn quốc đã xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông, làm chết 38 người và 69 người bị thương.

Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong ngày 30-1 số cuộc gọi và tin nhắn được tiếp nhận đã giảm đáng kể so với những ngày trước. Cụ thể đã có 9 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh đến đường dây nóng của đơn vị này.

Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, cho biết nội dung các cuộc gọi phản ánh về tình trạng tự ý tăng giá vé và tình hình trật tự an toàn giao thông tại một số khu vực. Sau khi nhận được phản ánh Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý triệt để nội dung các thông tin được phản ánh.

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, cho biết thêm trong ngày mùng 3 Tết, đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng ở Quảng Ninh. Cụ thể, vào lúc 8 giờ cùng ngày, xe khách 17K - 2869 chở 28 người đi tham quan, vãn cảnh Chùa Ba Vàng, thành phố Uông Bí (Quảng Ninh). Sau khi đi tham quan, trên đường xuống núi, xe đâm vào vách núi thuộc tổ 8, khu 9, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí. Vụ tai nạn khiến hai người tử vong, 27 người bị thương. Nguyên nhân ban đầu được nhận định là do xe bị mất lái.



Xe khách gặp tai nạn trên địa phận tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: TTO

Cũng trong ngày 30-1, tại Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Dương, Tp. Hồ Chí Minh tình trạng người tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, chở 3, chở 4, lạng lách đánh võng, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, không chấp hành pháp luật trật tự, an toàn giao thông diễn ra tại một số nơi. Thậm chí, nhiều bậc phụ huynh chở con lưu thông trên quốc lộ cũng không đội mũ bảo hiểm.

Đặc biệt, có những trường hợp điều khiển phương tiện giao thông ra đường sau khi uống rượu bia diễn ra khá phổ biến tại nông thôn.



Tình hình trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường cao tốc được bảo đảm, y ra tai nạn giao thông và va chạm giao thông. Các tổ công tác tuần tra kiểm soát trên tuyến tuần tra cơ động, kịp thời tổ chức phân làn giao thông, không để dẫn đến tình hình ùn tắc giao thông kéo dài.

Tại Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh sáng 30-1 rất nhiều người dân đã đổ dồn về các khu vực đền, chùa để du xuân, cầu may, cùng với đó là tình trạng các bãi trông, giữ xe tràn ra lòng đường, vỉa hè. Lực lượng cảnh sát giao thông vẫn được bố trí tại các điểm nút quan trọng để điều tiết giao thông nên các khu vực này đã không xảy ra tình trạng ùn ứ.