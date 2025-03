TP.HCM: 5 đơn vị nào giải ngân đầu tư công cao nhất quý I-2025? 27/03/2025 17:38

Chiều 27-3, tại họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội, ông Phạm Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP, đã thông tin về kết quả giải ngân đầu tư công quý I-2025 của TP.HCM.

Ông Phạm Trung Kiên cho biết UBND TP đã đề ra mục tiêu giải ngân đầu tư công quý I-2025 thấp nhất 7,5% và phấn đấu 10%.

Theo số liệu mới nhất, đến hết 21-3-2025, TP.HCM đã giải ngân 3.425 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 4,1% trên tổng mức vốn Thủ tướng giao TP triển khai (84.149 tỉ đồng) và 5,1% trên tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 TP giao, phân bổ chi tiết (67.395 tỉ đồng).

“Kết quả này chưa phải là kết quả cuối cùng, phải đến cuối tháng 3 mới biết có đạt kết quả được giao. Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ năm trước thì kết quả giải ngân có khả quan hơn” - ông Kiên đánh giá.

Ông Phạm Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP, đã có thông tin về kết quả giải ngân đầu tư công quý I-2025. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Cũng theo ông Kiên, trong tháng 1-2025, TP.HCM đã giải ngân nốt các hoá đơn chứng từ, kế hoạch năm 2024 được 5.394 tỉ đồng. Như vậy, nếu cộng với 3.425 tỉ đồng của kế hoạch năm 2025 thì TP.HCM đã giải ngân được 8.819 tỉ đồng.

“Đạt khoảng 10% kế hoạch vốn Thủ tướng giao TP triển khai năm 2025. Đây là con số rất khả quan” - ông nói thêm.

Ông Kiên đánh giá cao một số địa phương đã làm tốt việc giải ngân đầu tư công như huyện Hóc Môn (12,4%), quận 4 (11,7%), quận 8 (25,6%), quận Bình Tân (10%), Ban Quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao (22,26%).

Ông cũng cho biết một số Ban Quản lý dự án, đặc biệt là các ban lớn, kết quả giải ngân còn thấp do thực hiện các dự án lớn của TP.

Về nguyên nhân giải ngân các tháng đầu năm còn thấp, ông Kiên lý giải là do tính đặc thù của chi đầu tư so với chi thường xuyên. Đồng thời do thời điểm đầu năm các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư tập trung thực hiện công tác thanh toán, quyết toán năm 2024.

Nhiều dự án trong tháng 12-2024 và tháng 1-2025 được chủ đầu tư thực hiện giải ngân vốn tạm ứng cho các nhà thầu nên trong các tháng đầu năm 2025, mặc dù các công trình đang được thúc đẩy thi công ngoài công trường nhưng chưa phát sinh khối lượng để giải ngân.

Còn một số nguyên nhân khác như tình trạng thiếu hụt, khan hiếm nguồn vật liệu cát san lấp; một số dự án các địa phương chưa kịp thời bàn giao đủ mặt bằng; đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 đang trong quá trình hoàn thiện để trình Thủ tướng xem xét phê duyệt.