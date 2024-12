Ấn tượng với số vốn trong nước và nước ngoài đầu tư vào Bình Dương 25/12/2024 16:32

Ngày 25-12, Bình Dương tổ chức hội nghị giao ban báo chí và thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024.

Tại hội nghị, ông Võ Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương cho biết năm 2024, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng UBND tỉnh đã quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển trên tất cả các lĩnh vực.

Toàn cảnh hội nghị giao ban báo chí. Ảnh: LÊ ÁNH

Hơn 2,2 tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài

Cũng theo ông Tuấn, tình hình kinh tế - xã hội của Bình Dương duy trì phát triển tích cực và đạt kết quả khả quan trên các lĩnh vực. Tăng trưởng kinh tế (GRDP) có sự chuyển biến rõ nét, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng.

Hoạt động thương mại, dịch vụ, xuất - nhập khẩu tiếp tục tăng trưởng; môi trường đầu tư được cải thiện; đảm bảo an sinh xã hội; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định…

Ông Võ Anh Tuấn - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương thông tin tại hội nghị. Ảnh: LÊ ÁNH

Tổng sản phẩm trong tỉnh Bình Dương (GRDP) ước tăng 7,48% (năm 2023 tăng 5,00%); GRDP bình quân đầu người đạt 181,2 triệu đồng.

Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá so với cùng kỳ, các ngành chủ lực phục hồi tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 7,6% (năm 2023 tăng 6,1%). Kim ngạch xuất khẩu đạt 34,5 tỉ USD, tăng 12,7%; kim ngạch nhập khẩu đạt 24,5 tỉ USD, tăng 12,2% (vượt kế hoạch năm).

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 71.234 tỉ đồng, tăng 10% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 100% dự toán HĐND tỉnh Bình Dương giao.

Tiếp tục thu hút trên 80.000 tỉ đồng vốn đăng ký kinh doanh trong nước và trên 2,2 tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài. Lũy kế đến nay, Bình Dương có 73.600 doanh nghiệp trong nước với tổng vốn đăng ký 807.000 tỉ đồng và 4.400 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 42,4 tỉ USD. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 162.000 tỉ đồng, tăng 11% so với năm 2023.

Đáng chú ý, UBND tỉnh Bình Dương đã tổ chức thành công hội nghị công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bình Dương cũng đã tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về đất đai, sản xuất kinh doanh, đầu tư và xây dựng kết cấu hạ tầng. Phối hợp chặt chẽ với các tỉnh, thành phố trong vùng Đông Nam Bộ đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng, khởi công và khánh thành một số dự án, công trình giao thông trọng điểm kết nối vùng.

Thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế

Cũng theo ông Tuấn, mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực như vậy nhưng vẫn còn một số hạn chế.

Bình Dương đặt ra 11 phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp để thúc đẩy kinh tế phát triển. Ảnh: LÊ ÁNH

Cụ thể, tổng sản phẩm trong tỉnh và GRDP bình quân đầu người tăng so với cùng kỳ nhưng chưa đạt kế hoạch đề ra. Công tác thu hút đầu tư một số ngành công nghệ cao chưa đạt; hoạt động của doanh nghiệp còn khó khăn.

Tiến độ một số công trình, dự án giao thông còn chậm. Công tác xã hội hóa trên lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa còn vướng mắc về cơ chế, chính sách. Nhân lực y tế, nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu; tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế chưa giải quyết dứt điểm. Số lượng học sinh tiếp tục tăng cao gây nhiều áp lực về cơ sở vật chất, trang thiết bị, giáo viên…

Nói về phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2025, ông Võ Anh Tuấn cho biết Bình Dương sẽ hoàn thành các Nghị quyết, chương trình hành động của Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương và kế hoạch kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025.

Tăng tỷ trọng ngành dịch vụ, phát triển đô thị - dịch vụ bền vững. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, đảm bảo an sinh xã hội, cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, và tăng cường quốc phòng - an ninh.

Bình Dương đặt ra 36 chỉ tiêu chủ yếu. Đặc biệt là GRDP tăng từ 10% trở lên so với năm 2024.