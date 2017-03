6 hồ thuỷ điện đang xả tràn, 3 người chết do lũ

Ngày 2-12, Chi cục Phòng chống thiên tai khu vực miền Trung-Tây Nguyên (đóng tại Đà Nẵng) cho biết trong 12 giờ tới, mực nước trên các sông từ Quảng Ngãi đến Phú Yên tiếp tục xuống.

Tình trạng ngập lụt tại các huyện Ba Tơ, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Minh Long (Quảng Ngãi); An Lão, Tây Sơn, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Quy Nhơn (Bình Định) giảm dần.

Đề phòng lũ trên các sông ở Quảng Ngãi có khả năng lên lại, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng trũng các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định.



Mưa lũ đang tiếp tục gây lũ lụt ở miền Trung. Người dân Quảng Nam nuôi cá lồng thiệt hại nặng nề do hồ Phú Ninh xả nước. Ảnh: Huy Trường

Hiện nay (2-12), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên ở các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Thuận đã có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa 24 giờ qua (tính đến 1 giờ ngày 2-12) phổ biến 50-80 mm; riêng Quảng Nam đến Bình Định có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 80-150 mm.

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên từ hôm nay đến ngày 3-12 ở các tỉnh Thừa Thiên-Huế đến Bình Định tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (50-100 mm).

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ duy trì gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 1,5-3,0 m.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 6-8 độ vĩ Bắc nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa); vùng biển từ Bình Thuận-Cà mau có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao từ 1,5-2,5 m.

Các hồ chứa của các tỉnh Nam Trung Bộ: tình hình nước trung bình đạt 75%-95% dung tích thiết kế. Riêng tại tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định mấy ngày vừa qua đã có mưa lớn nên mực nước hồ chứa của các tỉnh Quảng Ngãi tăng từ 84% lên 91% dung tích thiết kế, Bình Định tăng từ 68% lên 76% dung tích thiết kế.

Tại Quảng Ngãi 1-3 hồ có cửa van đang vận hành xả (Diên Trường). Tại Bình Định, mực nước hồ Định Bình lúc 19 giờ ngày 1-12 ở cao trình 90,05, lưu lượng đến 606 m3/giây, qua tràn 600 m3/giây theo quy trình vận hành liên hồ. Đập dâng Văn Phong đã mở các cửa van để điều tiết nước đón lũ theo quy trình vận hành liên hồ. Lưu lượng qua tuyến đập Văn Phong 1.527 m3/giây.

Mực các hồ thủy điện của khu vực Miền Trung và Tây Nguyên đạt 80%-95% dung tích thiết kế. Các hồ hoạt động bình thường theo quy trình, tính đến 22 giờ 1-12 có 6/22 hồ đang xả tràn với lưu lượng 3-100 m3/giây; riêng thủy điện Sông Hinh xả 1.500 m3/giây.

Theo báo cáo nhanh, đến nay đã có ba người chết ở tỉnh Bình Định (Phan Hồng Kiệt - SN 1984 ở thôn Hưng Nhượng xã An Hòa; Võ Văn Sược - SN 1968 ở thôn Tân Thành 1 xã Tam Quan Bắc; Trần Thị Lệ Thủy - SN 2001, trú khối 1A, thị trấn Phú Phong) và một người mất tích ở tỉnh Quảng Ngãi (anh Nguyễn Đức Trọng, SN 1983, ở huyện Sơn Tịnh, mất tích khi lội qua suối Nước Chạch, xã Ba Xa, huyện Ba Tơ bị nước cuốn trôi lúc 12 giờ 30 ngày 30-11).