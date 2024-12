Ông Nguyễn Hồ Hải: 'Tội phạm đường phố gần như không có chỗ hoạt động' 18/12/2024 15:01

(PLO)- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải cho rằng với sự nỗ lực của Công an TP.HCM và người dân, tội phạm đường phố gần như đã không có chỗ hoạt động. Đây là tiền đề, mấu chốt để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế của TP.

Sáng 18-12, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải đã điểm lại ba thành quả nổi bật mà TP đã đạt được trong năm 2024. Đó là phát triển kinh tế - xã hội khởi sắc; tình hình an ninh, trật tự xã hội ổn định; lòng tin của nhân dân tăng lên.

Theo ông Nguyễn Hồ Hải, đáng mừng nhất là trong bối cảnh thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, tăng trưởng GRDP của TP.HCM đạt khoảng 7,17%, thu ngân sách vượt 500.000 tỉ đồng (tăng 12% so với năm 2023).

Việc triển khai các công trình trọng điểm với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của cấp ủy, nhất là trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đã giúp dự án đường Vành đai 3 được khởi công sớm, tạo sự đồng thuận cao trong người dân.

Ông Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh, kinh nghiệm từ việc triển khai dự án đường Vành đai 3 là cơ sở quan trọng để các địa phương khác học hỏi, thực hiện và TP.HCM sẽ tiếp tục áp dụng cho dự án Bờ bắc kênh Đôi, dự án Rạch Xuyên Tâm.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải đã điểm lại ba thành quả nổi bật mà TP đã đạt được trong năm 2024, trong đó có vấn đề an ninh trật tự. Ảnh: THUẬN VĂN

Nhắc đến tình hình an ninh, trật tự xã hội, ông Nguyễn Hồ Hải cho biết đây là lần đầu tiên trong lịch sử khi trong cùng một năm, lực lượng Công an TP.HCM và Bộ Tư lệnh TP.HCM đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân thời kỳ đổi mới do Nhà nước trao tặng.

Ông cũng nhắc lại thời điểm Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên về nhận nhiệm vụ đã rất quan tâm đến tội phạm cướp giật.

"Còn nhớ lúc đó, khi các đoàn khách du lịch đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất thì hướng dẫn viên đều khuyến nghị cẩn thận bóp ví; việc đứng ngoài đường nói chuyện điện thoại dường như không dám... Tuy nhiên, với sự quyết tâm của lực lượng công an và người dân thì đến giờ này, tội phạm đường phố gần như không có chỗ hoạt động. Đó là tiền đề, mấu chốt để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế" - ông Nguyễn Hồ Hải nêu.

Một thành quả nổi bật khác mà TP.HCM đã đạt được trong năm 2024, theo ông Nguyễn Hồ Hải là lòng tin của nhân dân được tăng lên. Khi đồng bào phía Bắc bị ảnh hưởng bởi thiên tai, người dân TP.HCM đã hỗ trợ đồng bào hơn 330 tỉ đồng (chưa kể tiền hỗ trợ từ ngân sách thành phố).

"Con số hơn 330 tỉ đồng đã thể hiện tinh thần đoàn kết, tự nguyện rất cao của người dân TP.HCM" - ông Hải nói.

Cùng đó, phong trào nhân dân hiến đất mở rộng hẻm ngày càng phát triển rộng khắp. Hơn 170.000 hộ dân tham gia hiến đất mở rộng hẻm với số tiền hơn 10.700 tỉ đồng; giúp bộ mặt hẻm trở nên khang trang, thu hút các hoạt động buôn bán, phát triển kinh tế.

Cũng theo ông Nguyễn Hồ Hải, đến nay, hơn 2.000 trẻ mồ côi do dịch COVID-19 của TP.HCM đều có mẹ đỡ đầu, với số tiền đã chăm lo gần 100 tỉ đồng. Điều này thể hiện truyền thống nghĩa tình, đoàn kết của nhân dân TP.HCM luôn được gìn giữ và phát huy.

Báo cáo trước đó, Thiếu tướng Mai Hoàng- Phó Giám đốc Công an TP.HCM cho biết trong năm 2024, nhiều loại tội phạm được giải quyết hiệu quả, không còn diễn biến phức tạp. Nổi bật trong đó, tội phạm cướp giật tài sản được kéo giảm 24,35% và hầu hết đều được khám phá nhanh sau vài giờ gây án.

"Mỗi vụ cướp giật đều được cho là một vụ trọng án để tập trung kiểm tra, truy xét. Qua đó xóa đi những ấn tượng không tốt của người dân và bạn bè quốc tế, khách du lịch khi đến thăm TP.HCM” - Thiếu tướng Mai Hoàng nói.