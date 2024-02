(PLO)- Để kéo giảm bền vững tội phạm đường phố, Công an TP.HCM đã triển khai nhiều biện pháp, chương trình để xử lý tận gốc, tránh điều kiện phát sinh loại tội phạm này.

Các đơn vị, công an 21 quận, huyện, TP Thủ Đức cũng triển khai nhiều biện pháp để đấu tranh với tội phạm đường phố.

Nhiều đơn vị cùng đấu tranh với tội phạm đường phố

Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP.HCM; Thượng tá Phạm Đình Ngọc, Trưởng Công an quận 12, trực tiếp kiểm tra hiện trường địa điểm sản xuất ma túy nước vui (từ trái qua phải). Ảnh: CA

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại úy Đặng Văn Thắng, Phó Trưởng ban Thanh niên, phòng Công tác Đảng và công tác chính trị (PX03) Công an TP.HCM, cho biết Đoàn Thanh niên Công an TP đã tham mưu, thực hiện công trình ứng dụng bản đồ số tại Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP phục vụ cho công tác tuần tra, kiểm soát của các tổ 363.

Đây được đánh giá là một trong những giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm đường phố.

Trung tá Trần Quốc Dũng khẳng định việc đấu tranh với tội phạm dù nhiều vất vả nhưng lực lượng cảnh sát hình sự không cảm thấy khó khăn mà chùn bước.

Theo Đại úy Thắng, thông qua bản đồ số, khi tiếp nhận thông báo của công an các địa phương, phòng nghiệp vụ… về những vụ việc khẩn cấp, nghiêm trọng cần xử lý ngay thì tổ thường trực phối hợp với Trung tâm thông tin chỉ huy nhận định tình hình, điều động Tổ công tác 363 gần nhất xử lý hoặc điều phối các tổ khác để phối hợp xử lý.

Đại úy Đặng Văn Thắng, Phó Trưởng ban Thanh niên, phòng Công tác Đảng và công tác chính trị (PX03) Công an TP.HCM, Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: Di Linh



Ứng dụng này đã được 10 tổ công tác 363 của Công an TP.HCM và 58 tổ công tác 363 của công an 21 quận, huyện và TP Thủ Đức sử dụng.

Đoàn Thanh niên Công an TP cũng tổ chức cho các chủ cơ sở, lò độ xe, cơ sở sản xuất, kinh doanh ký cam kết không tiêu thụ các tài sản do phạm tội mà có; tuyên truyền người dân cách nhận biết và để truy xét được nguồn gốc các tài sản hoặc nghi tang vật phạm tội.

Công an TP.HCM tuyên truyền, triển khai cho chủ tiệm sửa xe ký cam kết không thực hiện thay đổi kết cấu, độ xe. Ảnh: CA

Cắt “phần gốc” của tội phạm

Tại quận 1, công an ghi nhận năm 2023, 85%-90% tội phạm cướp giật, trộm cắp là người địa bàn khác đến hoạt động.

Thượng tá Nguyễn Văn Thành, Phó Trưởng Công an quận 1, cho biết đây là các nhóm hoạt động có tổ chức với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, đi từ hai đến ba người, dùng xe máy phân khối lớn đã được độ chế, đổi biển số, chạy vào hẻm sau thay quần áo…

Nguồn gốc sâu xa của tội phạm đường phố xuất phát từ thái độ sống của các bạn trẻ; phần lớn người bị bắt đều không còn tham gia học tập, sống lêu lổng, tụ tập thành nhóm và sử dụng ma túy.

Lãnh đạo Công an quận 1 cho rằng đây là hồi chuông cảnh báo để các bậc phụ huynh phải quan tâm đến việc quản lý con cái và các đoàn thể cùng chung tay với lực lượng công an để quản lý.

Kiểm tra gắt gao các lò độ xe

Theo Trung tá Trần Quốc Dũng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM, PC02 đã tham mưu cho Ban Giám đốc Công an TP trong việc kiểm tra với các cơ sở sản xuất biển số, các lò độ xe và mua bán linh kiện xe máy.

Công an TP.HCM thành lập 10 tổ công tác, đồng loạt ra quân tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh khắc dấu, in ấn, làm biển quảng cáo, đồ chơi xe máy trên địa bàn. Ảnh: CA



“Để từ đó đấu tranh với các đối tượng liên quan tiếp tay, sửa, cung cấp các phương tiện, thiết bị, công cụ để tội phạm xâm phạm sở hữu trên đường phố thực hiện hành vi” - ông Dũng nêu.

Lãnh đạo PC02 cho biết tội phạm đường phố phần lớn là các đối tượng có tiền án, tiền sự liên quan đến các hành vi như cướp, cướp giật, trộm cắp, gây rối trật tự công cộng, kể cả các thanh thiếu niên hư… đều được phân cấp theo dõi, quản lý ở địa phương.

Để đánh mạnh, đánh trúng vào tội phạm đường phố, Trung tá Dũng cho biết Công an TP.HCM tổ chức nhiều đợt kiểm tra các tiệm sửa xe, bán biển số, phụ tùng xe máy… đây đều là một phần trong kế hoạch đấu tranh với các loại tội phạm xâm phạm sở hữu, tội phạm đường phố. Nói về điều này, ông Dũng cho hay: “Chúng tôi kiểm tra, xử lý, yêu cầu cam kết không tiếp tay cho tội phạm”.

Để mở rộng xử lý phần chìm của “tảng băng” tội phạm đường phố, Ban Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo PC02 và các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với công an địa phương rà soát, yêu cầu các cơ sở kinh doanh cam kết không thu mua tang vật, xe không rõ nguồn gốc, điều này để “các đối tượng không buôn bán, tiêu thụ được tài sản do phạm tội mà có, từ đó sẽ loại trừ dần nguyên nhân phát sinh tội phạm đường phố”.

Phòng PC02 Công an TP.HCM phá điểm chuyên mua xe gian, phù phép thành xe mới rồi bán do Bùi Văn Tân (40 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) cầm đầu. Ảnh: CA



Trung tá Trần Quốc Dũng cũng khẳng định việc đấu tranh với tội phạm dù nhiều vất vả nhưng lực lượng cảnh sát hình sự không cảm thấy khó khăn mà chùn bước. “Với tinh thần quyết tâm, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, chúng tôi nghĩ không có gì khó khăn mà không thể làm được trong đấu tranh với tội phạm đường phố” - ông nhấn mạnh.

Trong năm 2023, Công an TP tổng kiểm tra bốn đợt (kiểm tra hơn 1.289 cơ sở, trong đó 13 cơ sở trang bị hệ thống dyno dùng để test xe độ, tạm giữ hơn 230 xe (khoảng 120 xe nghi vấn độ chế, 110 xe không xuất trình giấy tờ tại thời điểm kiểm tra) và bàn giao xe cho địa phương tiếp tục xác minh, làm rõ và đề xuất xử lý theo quy định. Công an TP.HCM thu giữ nhiều xe máy trong các đợt kiểm tra để làm rõ và xử lý theo quy định. Ảnh: CA

Tổ công tác PC08 kiểm tra 33 lò độ xe, tiệm sửa xe nghi vấn độ xe, các cơ sở sản xuất, kinh doanh phụ tùng, linh kiện nghi vấn phục vụ độ xe; đồng thời tạm giữ 88 xe, 61 lốc máy; khoảng 130 thùng hàng và nhiều phụ tùng, linh kiện không có hóa đơn, chứng từ.

