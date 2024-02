(PLO)- Người dân TP.HCM, du khách vui mừng vì công an trấn áp mạnh tội phạm đường phố, mang lại sự thay đổi, an tâm hơn cho mọi người.

LTS: TP.HCM là nơi đón nhiều du khách nhưng vẫn hay xảy ra tình trạng cướp giật, trộm cắp gây bất an cho mọi người, đặc biệt là trong các dịp lễ, Tết. Thực hiện các chỉ đạo của cấp trên, Công an TP.HCM đã thực hiện nhiều biện pháp để kéo giảm tội phạm đường phố, đặc biệt trong các dịp lễ, Tết.

Công an TP.HCM đã và đang áp dụng đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ để kéo giảm tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp (tội phạm đường phố) để đảm bảo tình hình an ninh trật tự (ANTT), đem lại sự an tâm cho du khách, người dân, đặc biệt là ở các quận trung tâm.

Công an TP.HCM ra quân quyết liệt tấn công, trấn áp tội phạm. Ảnh: CA

Cướp giật ảnh hưởng đến hình ảnh của TP.HCM

Ông Cao Tùng, Giám đốc Trung tâm Du lịch nội địa BenThanh Tourist, cho hay du khách đến TP.HCM hay phàn nàn về nạn trộm cắp, cướp giật.

Theo ông Tùng, đây là điều đáng suy ngẫm, ảnh hưởng không nhỏ đến du lịch và hình ảnh của TP.

“Chúng ta cần có những giải pháp cụ thể, hữu hiệu hơn và hoạt động thường xuyên, liên tục ở những địa bàn trọng điểm, nơi tập trung những di tích kiến trúc lịch sử, văn hóa và những điểm mua sắm tập trung đông người” - ông Tùng nêu ý kiến.

Lãnh đạo Công an quận 1 xác định bắt, xử lý hết các băng nhóm tội phạm, không sót lọt để lấy lại niềm tin của người dân với lực lượng công an.

Với thực trạng trên, trong những năm qua, đặc biệt là năm 2023, nhiều đơn vị du lịch, du khách đã cảm nhận được những thay đổi rõ rệt sau các biện pháp mạnh mẽ của Công an TP.HCM nhắm đến tội phạm đường phố.

Theo ông Tùng, năm 2023 Công an TP.HCM đã quyết liệt tấn công tội phạm mạnh mẽ, đem lại môi trường du lịch tốt cho du khách.

Còn ông Thái Doãn Hồng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Du Lịch Công Đoàn, nhận xét tình trạng tội phạm đường phố đã được công an đặc biệt quan tâm bằng các đợt ra quân, chiến dịch. “Có thể ở đâu đó vẫn có nhưng nó không ngang nhiên, trắng trợn như trước đây. Tình trạng tội phạm đường phố được cải thiện là một trong những tín hiệu tốt để phát triển du lịch” - ông Hồng nói.

Trung tá Trần Quốc Dũng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM, cho biết với sự chủ trì của thủ trưởng cơ quan CSĐT, phó giám đốc Công an TP.HCM, việc đấu tranh với tội phạm đường phố đã xác định trọng tâm là tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp để đảm bảo ANTT, nhất là cuối năm.

“Quyết tâm theo chủ trương của Ban Giám đốc Công an TP.HCM là đấu tranh 100% đối với tội phạm cướp giật và 75% đối với tội phạm trộm cắp. Chúng tôi phấn đấu để đem lại niềm tin trong lòng người dân về ANTT tại TP.HCM thời gian tới” - ông Dũng nhấn mạnh.

Trung tá Trần Quốc Dũng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM, trả lời PV báo Pháp Luật TP.HCM về tội phạm đường phố. Ảnh: DI LINH Theo Trung tá Trần Quốc Dũng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM, tội phạm đường phố là các đối tượng sử dụng xe phân khối lớn, thực hiện hành vi cướp giật tài sản. Trong năm ngày đầu ra quân trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm để đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Đội Cảnh sát ma túy Công an quận 1 lập nhiều chiến công, bắt được bốn vụ, sáu đối tượng tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy. Riêng lực lượng cảnh sát hình sự ngay trong đêm cao điểm đã phát hiện một nhóm tổ chức đánh bạc, bắt giữ 14 người, đã khởi tố, bắt tạm giam chín người. Lực lượng kinh tế cũng phát huy được vai trò, trách nhiệm khi phát hiện, bắt giữ được các đối tượng có hành vi tiêu cực, tham nhũng trên địa bàn quận 1.

Cả tháng chỉ có một vụ cướp giật

Thông tin với PV, Thượng tá Nguyễn Văn Thành, Phó Trưởng Công an quận 1, cho biết những năm trước tình hình tội phạm cướp giật, trộm cắp trên địa bàn khá phức tạp. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhất là trong năm 2023, loại tội phạm này đã được kéo giảm rõ rệt.

Thượng tá Thành chia sẻ về những điều đáng mừng liên quan đến việc đấu tranh với tội phạm đường phố là được kéo giảm rất sâu. Cụ thể, đơn vị đã kéo giảm 219 vụ (giảm khoảng 41%) so với năm ngoái.

“Trong những năm trước, hằng ngày chúng tôi phải ghi nhận, phải điều tra, khám phá ít nhất một vụ thì hiện cả tuần, có khi cả tháng chúng tôi chỉ ghi nhận một vụ. Đó là con số rất đáng khích lệ, thể hiện hiệu quả của công tác phòng, chống tội phạm cướp giật trên địa bàn quận” - ông Thành thông tin.

Lãnh đạo Công an quận 1 cho biết xác định tinh thần là bắt, xử lý hết các băng nhóm tội phạm, kể cả các đối tượng tiêu thụ để không sót lọt, mong tạo hình ảnh tốt đẹp trên địa bàn quận trong mắt của du khách, người dân để lấy lại niềm tin với lực lượng công an.

Theo Trung tá Trần Quốc Dũng, Phó Trưởng phòng PC02, tình trạng cướp, cướp giật, trộm cắp trên địa bàn TP giảm hẳn. “Các đối tượng không còn hoạt động mang tính chất băng nhóm mà thực hiện hành vi có tính chất nhỏ lẻ, vi phạm nhất thời, không có tính tổ chức” - ông Dũng nhận xét.•

(Kỳ sau: “Quả đấm thép” đấu tranh tội phạm đường phố. Trên mặt trận đấu tranh với tội phạm đường phố, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) và các lực lượng hình sự 22 quận, huyện, TP Thủ Đức là lực lượng chủ công).

Tội phạm trật tự xã hội giảm mạnh trong Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 Theo Công an TP.HCM, trong bảy ngày Tết (từ ngày 8 đến 14-2), tình hình tội phạm về trật tự, an toàn xã hội không có diễn biến bất thường, Công an TP.HCM đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, trấn áp, không để các băng nhóm tội phạm hoạt động công khai, manh động, gây ảnh hưởng đến dư luận xã hội. Theo đó, dịp Tết, Công an TP ghi nhận xảy ra ba vụ phạm tội về trật tự xã hội; đã điều tra khám phá 3/3 vụ, bắt giữ ba đối tượng. Ngoài ra, cơ quan công an tiếp nhận 35 vụ việc, đang lập hồ sơ xác minh, làm rõ. So sánh với số liệu liên quan đến tội phạm trật tự xã hội trong bảy ngày Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 thì loại tội phạm này đã giảm rõ rệt. Cụ thể, hồi Tết năm ngoái, Công an TP.HCM ghi nhận xảy ra 37 vụ phạm tội về trật tự xã hội (so với Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 thì giảm 24 vụ, tương đương 39,34%).

Bị bắt sau gần 24 giờ cướp giật điện thoại của du khách nước ngoài ở TP.HCM (PLO)- Thấy nam du khách nước ngoài đang cầm điện thoại chụp hình trên đường Quang Trung, quận Gò Vấp nên Nghĩa chạy xe áp sát, cướp giật.

NGUYỄN TÂN - DI LINH