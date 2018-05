Bà Rịa-Vũng Tàu có tân giám đốc công an

Ngày 31-5, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ tại Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Theo đó, Đại tá Lê Tôi Sủng (61 tuổi, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hiện nay) nhận quyết định nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 1-6-2018.



Lãnh đạo Bộ Công an trao quyết định cho Đại tá Lê Tôi Sủng (giữa) và Đại tá Bùi Văn Thảo (ngoài cùng bên trái).

Bộ Công an cũng trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Bùi Văn Thảo, Phó Giám đốc công an tỉnh, giữ chức vụ giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thay thế Đại tá Lê Tôi Sủng.



Đại tá Bùi Văn Thảo 55 tuổi, quê quán xã Trường Yên, huyện Hoa Lư (Ninh Bình). Ông tốt nghiệp ĐH An ninh nhân dân năm 1985. Sau ba năm là giảng viên giảng dạy tại Trường ĐH An ninh nhân dân, Đại tá Thảo chuyển công tác tại Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Ông được bổ nhiệm giữ chức vụ phó giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu từ tháng 1-2015 đến nay.

Đại tá Thảo hiện là ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tặng hoa và gửi những lời chúc mừng tới Đại tá Sủng và Đại tá Thảo. Qua đó gửi gắm, bày tỏ sự tin tưởng với cá nhân Đại tá Bùi Văn Thảo trên cương vị mới sẽ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, phẩm chất năng lực công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.



Sau khi nhận quyết định, Đại tá Thảo cám ơn, chúc mừng Đại tá Lê Tôi Sủng về những cống hiến của ông trong suốt thời gian qua. Trên cương vị mới, Đại tá Thảo bày tỏ sẽ giữ vững lập trường, tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cùng với tập thể Đảng ủy Ban giám đốc công an tỉnh xây dựng lực lượng đoàn kết, trong sạch, vững mạnh; hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.