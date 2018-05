Bắt nhóm thanh niên đi đòi nợ đâm chết chủ nhà ở Bình Thuận

Chiều 7-5, Đại tá Đinh Kim Lập, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận, đã có báo cáo nhanh cho Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an tỉnh liên quan đến vụ đòi nợ, đâm chết người.



Hiện trường vụ án mạng.



Theo báo cáo, khoảng 21 giờ đêm 6-5, Nguyễn Văn Tuấn (24 tuổi), Hồ Văn Trung (23 tuổi), Hồ Thị Thanh Hiền (32 tuổi, đều ngụ huyện Tuy Phong) và Lê Thanh Thiên (32 tuổi, ngụ Phan Rí Thành, Bắc Bình) đi hai xe mô tô đến nhà anh Võ Minh Tuấn (44 tuổi, thôn Bình Thủy, Phan Rí Thành) để đòi nợ.

Trong lúc đòi nợ, xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau giữa nhóm thanh niên này và vợ chồng chủ nhà. Nguyễn Văn Tuấn đã rút dao mang sẵn trong người ra đâm vào người chồng. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương thủng phổi.

Đến rạng sáng 7-5, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Tuy Phong, Bắc Bình tổ chức truy xét và đưa toàn bộ nhóm thanh niên trên về cơ quan công an làm việc. Bước đầu, Nguyễn Văn Tuấn cùng đồng pham đã khai nhận hành vi phạm tội.