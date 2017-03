Bé bốn tuổi bị mẹ và tình nhân hành hạ đã ra viện

Sức khỏe của bé Ngân đã bình phục.

Trước đó, vào tối ngày 10-9, bé Ngân bị chính mẹ ruột là Nguyễn Thị Thùy Trang (26 tuổi, quê Vĩnh Long) và người tình Đỗ Trọng Minh (27 tuổi, thường trú Đồng Nai) ở chung dãy trọ ở khu phố Nội Hóa 2 (phường Bình An, thị xã Dĩ An, Bình Dương) đánh đập hết sức dã man.

Hai ngày sau, một số người trong khu nhà trọ phát hiện bé gái bốn tuổi này nằm bất động dưới nền nhà với nhiều thương tích trên cơ thể nên đã đưa bé đi cấp cứu trong tình trạng sức khoẻ nguy kịch. Được các y, bác sĩ tận tình chăm sóc, sức khoẻ của bé Ngân hiện khá tốt, những vết bầm đen trên mặt, trán và đầu của bé nay không còn.

Anh Trần Văn Tố (ba ruột của bé Ngân) cho biết, anh sẽ đưa con về quê Sóc Trăng để ông bà nội chăm lo sức khoẻ cho cháu. Gia đình sẽ chờ các ngành chức năng tìm hiểu điều tra để đưa ra quyết định việc ai sẽ là người được nuôi cháu sau này.

Liên quan đến vụ án, cơ quan công an thị xã Dĩ An cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Minh và Trang về hành vi “Cố ý gây thương tích”.