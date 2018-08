Bình Thuận truy tìm tàu Hải Dương 19 trên toàn quốc

Ngày 16-8, ông Phạm Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã ký công văn hỏa tốc gửi Sở NN&PTNT; Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Đài Thông tin duyên hải Phan Thiết và UBND thị xã La Gi về việc hỗ trợ tàu Bth-96835TS bị đâm chìm trên biển.



Một tàu cá bị chìm trên biển

Trước đó, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh có công văn cho biết: ngày 13-8, tàu cá BTh 96835 TS, công suất 227 CV, hành nghề bẫy mực, gồm 4 lao động khi đang hành nghề tại tọa cách Đông Nam Mũi Ô Cấp, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khoảng 23 hải lý thì bị tàu vận tải Hải Dương 19, số hiệu 574003730 đâm va, làm tàu bị chìm tại chỗ.



Sau khi gây tai nạn, tàu vận tải Hải Dương 19 đã bỏ chạy theo hướng Nam – Bắc. Hiện lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm và định vị tàu bị chìm, đánh dấu để tiến hành trục vớt.

Nhằm hỗ trợ tàu bị nạn trên biển, UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thông báo cho Bộ đội Biên phòng các tỉnh truy tìm tàu vận tải Hải Dương 19, xác minh, làm rõ vụ việc và phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý vụ tai nạn trên đảm bảo quyền lợi cho chủ tàu.

Tỉnh giao Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận, Đài Thông tin duyên hải Phan Thiết phát thông tin, thông báo cho tất cả các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết thông tin để hỗ trợ chủ tàu bị nạn và tìm kiếm tàu Hải Dương 19 nhằm làm rõ thông tin đâm va làm chìm tàu cá BTh 96835 Ts để có hướng dẫn cho chủ tàu làm các thủ tục tiếp theo.

Giao UBND thị xã La Gi chỉ đạo các phòng, ban liên quan thăm hỏi, động viên gia đình chủ tàu cá và các lao động trên tàu bị nạn; đồng thời, hướng dẫn, tạo điều kiện để chủ tàu cá huy động các phương tiện trục vớt tàu bị nạn, kéo vào bờ để sửa chữa.

Được biết, sau khi bị tàu Hải Dương 19 đâm khiến tàu cá bị bể nát; nước tràn vào khiến tàu chìm và 4 ngư dân trên tàu chỉ kịp ôm can nhựa và đèn pin nhảy xuống biển để thoát thân trong điều kiện biển đang sóng to, gió lớn.

Sau 2 giờ lênh đênh trên biển, các ngư dân may mắn được tàu cá BTH 98499 TS, do anh Đinh Quốc Tuấn (ngụ phường Phước Lộc, thị xã La Gi) phát hiện ánh đèn pin cấp cứu đã đến cứu vớt, đưa lên tàu an toàn. Đến 6 giờ ngày 15-8, tàu cá của anh Tuấn đã đưa 4 ngư dân vào cảng cá La Gi an toàn.