Bộ trưởng Công an: Nhiều kẻ 'sống ảo' tham gia biểu tình

Đối tượng hình sự rất manh động khi đi biểu tình

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết thời gian qua, tình hình an ninh trật tự trên phạm vi cả nước nói chung và tại các TP lớn, các khu công nghiệp nói riêng tiếp tục được giữ vững; tuy nhiên còn nhiều diễn biến phức tạp.

Cụ thể, đây là những nơi tập trung các cơ sở chính trị, kinh tế quan trọng, tập trung đông dân cư nên cũng là địa bàn chống phá của các thế lực thù địch, phản động với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, thâm độc. Họ triệt để lợi dụng các “sự kiện” nhạy cảm hoặc cố tình tạo ra các “sự kiện”… để xuyên tạc tạo sự hoài nghi, hình thành tâm trạng bức xúc trong một bộ phận không nhỏ quần chúng nhân dân, từ đó kích động tập trung đông người, tuần hành gây rối, leo thang các hoạt động bạo lực, cực đoan, khủng bố phá hoại.

Đáng chú ý, trong một số vụ tụ tập biểu tình đã phát hiện nhiều đối tượng hình sự, ma túy (có cả người nhiễm HIV), với tâm lý “sống ảo”, thích được thể hiện và được thuê mướn tham gia biểu tình. Những người này tham gia rất manh động, liều lĩnh, là cốt cán trong các hoạt động gây rối, chống người thi hành công vụ, hủy hoại tài sản, kể cả thực hiện hành vi khủng bố, phá hoại.

Tình hình hoạt động của tội phạm tại các TP lớn diễn ra phức tạp. Năm thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ) chiếm khoảng 25% số vụ phạm pháp hình sự toàn quốc; Riêng Hà Nội và TP.HCM chiếm khoảng 20%.

18 địa bàn trọng điểm về tội phạm hình sự (Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM, Nam Định, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Quảng Ninh, Thanh Hoá, Nghệ An, Đắk Lắk, Khánh Hoà, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Cần Thơ, An Giang) chiếm khoảng 45 - 50% cả nước.

Hoạt động của tội phạm tại các TP lớn, nhất là Hà Nội và TP.HCM được kiềm chế và giảm về số vụ, nhưng vẫn nổi lên phức tạp là hoạt động của tội phạm có tổ chức (chủ yếu dưới các dạng băng nhóm đâm thuê, chém mướn, bảo kê bến bãi, kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, quán bar, karaoke, vũ trường, nhà nghỉ; tổ chức các hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá, hoạt động “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi, siết nợ, đòi nợ thuê...); tội phạm giết người, cố ý gây thương tích; tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản trên đường phố...

Triệt phá các băng nhóm tội phạm

Bộ trưởng Công an cũng cho biết tình hình an ninh trật tự tại các khu công nghiệp còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, nhất là hoạt động kích động công nhân đình công, tham gia biểu tình trái pháp luật; các vi phạm pháp luật về môi trường vẫn diễn ra phổ biến; các băng nhóm tội phạm có tổ chức (chủ yếu là các đối tượng hình sự bên ngoài, câu kết với các phần tử xấu trong công nhân) thực hiện các hoạt động bảo kê, cưỡng đoạt tài sản của công nhân; tổ chức các hoạt động cho vay nặng lãi, cờ bạc, mại dâm... sẵn sàng gây ra các vụ đâm, chém, siết nợ, đòi nợ thuê, gây phức tạp tình hình tại các khu công nghiệp tập trung đông công nhân.

Trước tình hình trên, Thượng tướng Tô Lâm cho hay Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng Công an toàn quốc triển khai toàn diện các kế hoạch, biện pháp công tác bảo đảm an ninh, trật tự chung trên phạm vi toàn quốc, trong đó xác định các địa bàn trọng điểm cần ưu tiên là các TP lớn, các khu công nghiệp.

Đồng thời, chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án chuyển hóa địa bàn phức tạp về trật tự xã hội; Đề án xây dựng xã, phường không có tệ nạn ma túy. Tại các khu công nghiệp, triển khai việc thành lập một số Đồn Công an để đảm bảo phù hợp với tính chất, nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự tại các địa bàn đặc thù. Riêng về đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự đã xác định 18 địa bàn trọng điểm, trong đó có 10 địa bàn phức tạp nhất về tội phạm có tổ chức để tập trung chỉ đạo phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả...

Thời gian tới, ngành công an cần tăng cường công tác nắm tình hình, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bọn phản động; rà soát các kế hoạch, phương án phòng, chống khủng bố, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện lớn của đất nước.

Cùng với đó, làm tốt công tác phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ đối với các loại tội phạm; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến tại địa bàn cơ sở; tiếp tục nhân rộng mô hình 141 của Công an Hà Nội. Nghiên cứu đề xuất trang bị hệ thống camera giám sát đường phố, phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự tại các TP lớn.

Đặc biệt, thường xuyên rà soát, đấu tranh triệt phá các băng nhóm tội phạm có tổ chức, không để hình thành tội phạm có tổ chức theo kiểu “xã hội đen” hoạt động lộng hành; triển khai các phương án tăng cường đấu tranh với tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp, nhất là phương án chống cướp giật trên đường phố tại địa bàn TP.HCM.