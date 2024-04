HĐND TP Cần Thơ thông qua nghị quyết sáp nhập 4 phường của quận Ninh Kiều 26/04/2024 16:45

(PLO)- HĐND TP Cần Thơ thông qua nghị quyết sáp nhập bốn phường An Phú, An Nghiệp, An Cư và Thới Bình thành phường mới lấy tên là Thới Bình.