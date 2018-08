Bộ trưởng Tô Lâm: Khẩn trương sắp xếp cán bộ sau tinh gọn

Xóa bỏ sáu tổng cục Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết theo Nghị định 01/2018, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công an không thay đổi, thậm chí nhiệm vụ có phần nặng nề hơn. Về tổ chức, bộ máy Bộ Công an được xây dựng theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Cụ thể, cơ cấu tổ chức của Bộ Công an sẽ không tổ chức cấp Tổng cục, sắp xếp tinh gọn cơ quan Bộ Công an thành cấp Cục trực thuộc Bộ, sát nhập 20 Cảnh sát PCCC tỉnh/TP trực thuộc trung ương vào Công an cấp tỉnh. “So với bộ máy tổ chức cũ, Bộ Công an giảm 6 tổng cục, gần 60 đơn vị cấp cục (so mới bộ máy cũ khoảng 120 cục – PV), gần 300 đơn vị cấp phòng. Ở công an địa phương, sau khi sáp nhập cảnh sát PCCC và tổ chức lại, giảm hơn 500 đơn vị cấp phòng và gần 1.000 đơn vị cấp đội” – Chánh văn phòng Bộ Công an cho hay. Riêng với lực lượng công an xã, Thiếu tướng Quang cho hay hiện đang có Pháp lệnh Công an xã nên trong Luật CAND sửa đổi sắp tới sẽ có một chương riêng để điều chỉnh, từ đó có lộ trình dần chính quy lực lượng này. Ngoài ra, Bộ Công an còn sắp xếp tinh gọn nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập về giáo dục, đào tạo, báo chí, y tế trong CAND. Giảm đầu mối cấp phòng trực thuộc cục, công an cấp tỉnh; giảm đầu mối cấp đội trực thuộc phòng và công an cấp huyện.