Bỏ vé xe trong cốp chẳng khác nào 'mỡ dâng miệng mèo'

Khoảng 15 giờ 30 ngày 26-10, Mai Thị Cẩm Thanh (32 tuổi, ngụ xã Suối Kiết, Tánh Linh, Bình Thuận - là công nhân may của Công ty may Pousung, KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) tan ca ra về. Khi đi qua bãi giữ xe của công ty, Thanh phát hiện xe máy biển số 37N2-7332 của chị Trần Thị Mai (31 tuổi, ngụ ấp 3, An Viễn, huyện Trảng Bom) cắm sẵn chìa khóa. Thanh mở cốp xe của chị Mai lên thì thấy có vé giữ xe. Thanh liền lấy vé giữ xe đưa cho bảo vệ và dắt xe ra cổng.

Sau khi trộm cắp xe, Thanh đem đến tiệm sửa xe tại ấp Hưng Long, xã Hưng Thịnh bán với giá 2,2 triệu đồng. Đến ngày 27-10, Đồn công an KCN Bàu Xéo mời Thanh lên làm việc. Thanh đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Do Thanh hiện đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên Công an huyện Trảng Bom đã cho gia đình bảo lãnh và tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý về tội trộm cắp tài sản.



Thanh niên mặc áo sơ mi chạy xe của chị M. ra khỏi bãi giữ xe. Ảnh: Cắt từ camera của nhà xe bệnh viện

Trước đó một ngày, lúc 8 giờ ngày 25-10, chị Trần Thị Thanh Tâm (24 tuổi, ngụ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) điều khiển xe máy hiệu Air Blade biển số 60B9-299.76 trị giá hơn 45 triệu đồng đến BV Đa khoa huyện Vĩnh Cửu để khám bệnh.

Sau khi gửi xe, chị Tâm cất giấy gửi xe vào cốp xe máy nói trên rồi vào bệnh viện khám bệnh. Đến khoảng 10 giờ 30 cùng ngày sau khi khám xong thì chị phát hiện xe máy đã bị kẻ gian lấy trộm. Hiện Công an huyện Vĩnh Cửu đang điều tra và truy bắt nghi can gây ra vụ trộm xe.

Mới đây nhất là ngày 10-11, chị M. điều khiển xe máy biển số 60B4-532.66 đến gửi tại bãi giữ xe của BV Đa khoa Đồng Nai (phường Tam Hòa, Đồng Nai). Do sơ ý chị M. để luôn thẻ xe vào cốp. Khoảng một tiếng sau, chị M. ra nhận xe thì không thấy xe đâu nữa. Kiểm tra lại camera thì phát hiện một nam thanh niên mặc áo sơ mi trắng đã lấy xe đi mất.

Theo cơ quan công an, một phần do sợ mang tài sản bên mình dễ thành miếng mồi của bọn cướp giật, một mặt do tâm lý chủ quan, nhiều người đã phó mặc tài sản vào những chiếc cốp xe mà không biết đó lại là miếng mồi ngon cho kẻ gian. Bởi những chiếc cốp xe không được thiết kế để bảo đảm an toàn cho tài sản, mà chỉ đơn thuần là nơi cất giữ đồ đạc cho tiện lợi lúc đi xe máy.

Chỉ cần vài thao tác đơn giản trong mấy giây, kẻ gian đã có thể lấy được tài sản ở bên trong. Do vậy, người dân không nên để tiền bạc, tư trang và giấy tờ quan trọng trong cốp xe khi gửi xe ở các bãi gửi xe hay nơi công cộng.