Cán bộ nghĩ cách làm cho dân khỏe

Sáng 6-9, Thành đoàn TP.HCM đã tổ chức lễ tuyên dương và trao giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện” năm 2015 cho 21 cá nhân tiêu biểu toàn thành.

Phá bỏ tâm lý bị “hành là chính”

Người dân khi đến làm thủ tục ở phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn từ khi bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ có hệ thống Wi-Fi, máy lạnh, máy nước uống nóng lạnh, sách, báo… phục vụ. Nếu không hài lòng với thái độ phục vụ của cán bộ, người dân có thể gửi đánh giá thông qua hệ thống máy tính mà phường đã trang bị để lãnh đạo phường kịp thời chấn chỉnh cán bộ có hành vi không đúng mực. Ngoài ra trong lúc chờ nhận thủ tục, người dân có thể theo dõi các thông tin tuyên truyền về PCCC, an toàn giao thông, môi trường… trên màn hình LCD. Phường dự kiến sẽ trang bị thêm quầy thông tin về thủ tục hành chính với các màn hình cảm ứng để giúp người dân truy cập thông tin và thực hiện các thủ tục hành chính dễ dàng hơn.

Đây là “công trình một cửa văn minh hiện đại, thân thiện” do anh Lê Doãn Luyến, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Trị Đông B, đề xuất và đã đi vào hoạt động từ tháng 5-2015 đến nay.

Sở Tư pháp TP.HCM đã gỡ vướng cho nhiều trẻ em có quốc tịch nước ngoài sinh sống ổn định trong nước được nhập quốc tịch Việt Nam. Trong ảnh: Người dân đến sở này làm hồ sơ hộ tịch, quốc tịch. Ảnh: HTD

TP triển khai nộp thuế điện tử từ tháng 8-2014 nhưng các doanh nghiệp (DN) không mặn mà. “Trên địa bàn quận có khoảng 9.000 DN nhưng chỉ mời được 1.000 DN đến dự tập huấn về nộp thuế điện tử” - anh Nguyễn Thái Hưng, chuyên viên đội kê khai-kế toán thuế và tin học, Chi cục Thuế quận Bình Tân, nêu những khó khăn khi bắt đầu triển khai nộp thuế điện tử cho DN. Từ thực tế đó anh đã đề xuất trang bị máy tính để đăng ký trực tiếp cho DN khi đến chi cục thuế. Sau khi nộp thuế, thay vì DN phải đến ngân hàng nộp bản đăng ký thì chi cục thuế sẽ nhận và chuyển cho ngân hàng. Ngoài ra, chi cục thuế còn hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho DN khi nộp thuế điện tử qua email. Được áp dụng từ tháng 4-2014 đến nay, cách làm này đã làm cho DN yên tâm nộp thuế điện tử và số lượng tăng vọt.

Giúp nhiều trẻ em có quốc tịch

Từng là chuyên viên đảm nhận việc xử lý hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam, anh Nguyễn Đức Thông, hiện là Phó Chánh Văn phòng Sở Tư pháp TP.HCM, rất trăn trở đối với các trường hợp người chưa thành niên chưa được giải quyết nhập quốc tịch Việt Nam do vướng luật. Theo quy định, người từ đủ 18 tuổi trở lên mới có thể đủ điều kiện được nhập quốc tịch Việt Nam. Thế nhưng thực tế có nhiều trường hợp người dưới 18 tuổi có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam, người còn lại là người nước ngoài, khi đăng ký khai sinh cho trẻ đã chọn quốc tịch nước ngoài. Sau đó do ly hôn hoặc vì những lý do khác, phía công dân Việt Nam mang trẻ trở về Việt Nam sinh sống hoặc gửi cho người thân ở Việt Nam nuôi dưỡng rồi trở lại nước ngoài. Những trường hợp này trẻ vẫn mang quốc tịch nước ngoài nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc đi học và sinh sống tại Việt Nam. Chẳng hạn như rất khó xin cho trẻ có quốc tịch nước ngoài vào học tại trường công lập, trẻ dưới sáu tuổi sẽ không được cấp thẻ BHYT miễn phí như trẻ là công dân Việt Nam, hay phải xin visa định kỳ theo quy định như đối với người nước ngoài ở Việt Nam...

Từ những trăn trở đó, anh Thông đã đề xuất ban giám đốc Sở Tư pháp tiếp nhận, xử lý hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam đối với trẻ dưới 18 tuổi từ năm 2014 đến nay. Cách làm này đã giúp nhiều người chưa thành niên được có quốc tịch theo nhu cầu.