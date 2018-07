Camera giám sát an ninh trật tự sẽ bao phủ TP Cần Thơ Giám đốc Công an TP Cần Thơ Trần Ngọc Hạnh cho hay Cần Thơ đã phê duyệt và giao cho ngành công an địa phương này triển khai thực hiện hệ thống camera giám sát an ninh trật tự và xử lý giao thông trên toàn TP trị giá 250 tỉ đồng. Hiện nay dự án đang làm các thủ tục đấu thầu để sớm thực hiện theo tiến độ đã được phê duyệt. Giám đốc Công an TP Cần Thơ, Đại tá Trần Ngọc Hạnh, cho hay việc sử dụng hệ thống camera giám sát đã giảm bớt sự có mặt trực tiếp của CSGT trên các tuyến đường.