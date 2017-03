Chiều nay, siêu bão Meranti đi vào biển Đông với sức gió cấp 16

Vị trí và đường đi của siêu bão Meranti. (Nguồn: nchmf.gov.vn)



Hồi 7 giờ ngày 14-9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ vĩ bắc, 120,8 độ kinh đông, trên vùng biển phía nam đảo Đài Loan. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 17 (200-220 km/giờ), giật trên cấp 17.



Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 7 giờ ngày 15-9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,5 độ vĩ bắc, 117,5 độ kinh đông, trên đất liền ven biển phía đông nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-165 km/giờ), giật trên cấp 17.



Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông bắc biển Đông có gió mạnh cấp 10-14, vùng gần tâm bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17. Biển động dữ dội.



Trên khu vực đông bắc biển Đông, vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 8, giật cấp 10-12 trở lên) ở vĩ tuyến 20 độ bắc và kinh tuyến 117 độ đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.



Trong 24-48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng bắc tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền tỉnh Giang Tây (Trung Quốc).



Trên khu vực đông bắc biển Đông, vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 8, giật cấp 10-12 trở lên): Vĩ tuyến 22 độ bắc và kinh tuyến 116 độ đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.



Trong khi đó tại miền Trung, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nhiều địa phương đã có mưa lớn 300-400 mm khiến lũ trên các sông ở Nghệ An, sông Ngàn Sâu, sông La (Hà Tĩnh) và sông Gianh (Quảng Bình) đang lên nhanh.



Dự báo đầu giờ chiều nay, mực nước trên sông Gianh tại Mai Hóa lên mức 6 m, dưới báo động 3: 0,5 m; trên sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt lên mức 9 m, ở mức báo động 2; trên sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm xuống mức 10,5 m, trên báo động 1: 0,5 m; thượng nguồn sông Cả, sông Hiếu lên 2-6 m; hạ lưu sông Cả lên 2-4 m.



Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ tại vùng trũng, ven sông các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình. Cụ thể tại các huyện Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Châu, Con Cuông, Anh Sơn, Quỳ Hợp, Đô Lương, Thanh Chương, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn (Nghệ An); huyện Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang (Hà Tĩnh); huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa (Quảng Bình).