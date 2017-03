Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói về sự cố an ninh mạng

Sáng 1-8, tiếp xúc với cử tri quận 1, TP.HCM, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã dành khá nhiều thời gian để nói về vấn đề an ninh mạng, trước bức xúc của cử tri về sự cố an ninh mạng ở sân bay Nội Bài (Hà Nội) và sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

Ông Trần Đại Quang cho biết hai năm trước khi còn là bộ trưởng Bộ Công an, ông đã viết một cuốn sách về không gian mạng, tương lai và hành động phát hành nội bộ để tham khảo. Chiến tranh mạng là hình thái chiến tranh mới, nếu để xảy ra thì để lại hậu quả khôn lường.



Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TÁ LÂM

Từ nhận định đó, Chủ tịch nước chia sẻ: “Sự phát triển của Internet khiến chúng ta không thể lãnh đạo theo kiểu cũ nữa mà phải hội nhập, tận dụng công nghệ vào phát triển đất nước. Tuy nhiên, những mặt trái của nó cũng không thể xem nhẹ. Ngồi ở đông bán cầu, chỉ cần di chuột thôi cũng có thể làm cho tây bán cầu rung chuyển. Tin tặc, tội phạm mạng gây nhiều thiệt hại cho các doanh nghiệp, tổ chức”.



Ông Trần Đại Quang cho biết Đảng và Nhà Nước đã rất chú ý đến vấn đề chống tội phạm mạng, chiến tranh mạng và đặt ra những phương án để bảo đảm an toàn thông tin.

“Vấn đề an ninh, an toàn mạng là hết sức cấp bách. Chiến lược an ninh mạng đã được đặt lên bàn nghị sự và Trung ương đang tập trung chỉ đạo giải quyết” - Chủ tịch nước nói.

Tuy nhiên, Chủ tịch nước cũng khẳng định sự cố thời gian gần đây thể hiện chúng ta hết sức chủ quan. Cơ quan an ninh mạng đã cảnh báo cho các tổ chức, tập đoàn kinh tế về những nguy cơ nhưng họ vẫn coi đó là vấn đề xa lắc xa lơ, không triển khai các giải pháp phòng ngừa.

“Các chuyên gia mạng khẳng định Việt Nam là một trong những mục tiêu tấn công hàng đầu của tội phạm mạng. Thế nhưng ý thức phòng ngừa chưa đầy đủ. Hiện nay việc bảo đảm an ninh không chỉ trong phạm vi vùng trời, vùng biển, vùng đất mà còn là không gian mạng” - ông Trần Đại Quang nhấn mạnh.