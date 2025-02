Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Tỉnh ủy Hà Giang, 'đặt hàng' nhiều vấn đề quan trọng 06/02/2025 15:17

Theo TTXVN, tiếp tục chương trình công tác tại Hà Giang, sáng 6-2, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm và làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận và biểu dương những thành tựu mà các Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Giang đã đạt được trong thời gian qua.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm và làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng chỉ ra những tiềm năng phát triển của địa phương cần tập trung khai thác như nguồn tài nguyên thiên nhiên độc đáo và quý giá cho phát triển một số sản phẩm nông nghiệp đặc hữu. Tỉnh cũng nằm ngay cạnh thị trường tiềm năng có nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, đó là một lợi thế lớn về thị trường. Lực lượng lao động trẻ dồi dào và chịu khó...

Thời gian tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh tỉnh cần tiếp tục công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy sức mạnh văn hóa, con người, khối Đại đoàn kết toàn dân.

Đồng thời, tiếp tục chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp theo đúng tinh thần Chỉ thị 35 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; đặc biệt là công tác nhân sự Đại hội và xây dựng văn kiện Đại hội.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh Hà Giang có tiềm năng lớn về ba lĩnh vực trụ cột là du lịch; kinh tế biên mậu; nông lâm nghiệp và dược liệu chất lượng cao. Do đó, các cấp, các ngành của tỉnh phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, năng động, sáng tạo, đổi mới chính mình, dám nghĩ, dám làm, cải thiện mạnh mẽ thủ tục hành chính và môi trường đầu tư kinh doanh, chủ động tìm giải pháp không chỉ trông chờ vào sự hỗ trợ của Trung ương.

Tổng Bí thư lưu ý thúc đẩy nền sản xuất hàng hóa phát triển theo cơ chế thị trường, thay thế tư duy kinh tế kiểu tự cung tự cấp, manh mún, nhỏ lẻ, tăng cường các mô hình liên kết, hợp tác sản xuất trong cả nông nghiệp, thương mại, dịch vụ để khắc phục những hạn chế về phân mảnh, nhỏ lẻ và chia cắt.

Hà Giang cần chú trọng đầu tư vào hạ tầng giao thông, hạ tầng cửa khẩu, phát triển dịch vụ logistics, hạ tầng y tế, giáo dục và các hạ tầng thông minh.

Chú trọng quản lý phát triển rừng và tài nguyên nước, đây là hai tài nguyên quý giá, tác động lớn đến tương lai phát triển bền vững của Hà Giang.

Tổng Bí thư căn dặn chú trọng gìn giữ, bảo vệ an ninh biên giới, an ninh trật tự và an toàn xã hội; an ninh biên giới phải gắn với bảo vệ văn hóa và phát triển kinh tế biên giới. Cùng đó, khuyến khích người dân định cư lâu dài ở khu vực biên giới thông qua các chính sách hỗ trợ giáo dục, y tế; nâng cao ý thức quốc phòng, khuyến khích các dân tộc thiểu số tham gia các hoạt động bảo vệ biên giới và duy trì ổn định địa bàn.

Cơ bản nhất trí với những đề xuất, kiến nghị xác đáng, cần thiết của tỉnh, Tổng Bí thư đề nghị tiến hành sớm nhất trong điều kiện có thể; giao Văn phòng Trung ương Đảng tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của tỉnh Hà Giang gửi các cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền đối với từng vấn đề cụ thể.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã trao tặng quà cho 20 gia đình chính sách, người có công với cách mạng tỉnh Hà Giang.