Không nên bỏ quy định bắt buộc công chứng hợp đồng nhà, đất

Cụ thể, trong báo cáo UBND TP nhận định thời gian qua, có quan điểm cho rằng cần bãi bỏ yêu cầu bắt buộc công chứng đối với một số loại hợp đồng về nhà, đất ở vì khi cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy đã thực hiện việc kiểm tra.

Tuy nhiên, theo UBND TP, phương án trên có một số điểm bất cập như cơ quan cấp giấy tuy có kiểm tra hồ sơ nhưng không kiểm tra và không thể kiểm tra các yếu tố khác của giao dịch như người giao dịch có đúng là người có tên trên giấy, có đủ năng lực hành vi dân sự, có tự nguyện tham gia giao dịch... hay không. Hơn nữa, hiện nay tình hình tội phạm có liên quan đến làm giả giấy tờ, tài liệu về quyền sở hữu nhà, giả người để thực hiện công chứng... có dấu hiệu tăng, hành vi phạm tội ngày càng tinh vi, phức tạp. Do đó, việc duy trì quy định các hợp đồng giao dịch về nhà, đất phải được công chứng trong giai đoạn hiện nay là vẫn cần thiết.

Cũng theo báo cáo này, TP hiện vẫn chưa có cơ chế liên thông thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan (cơ quan quản lý, đăng ký nhà, đất…) và các tổ chức hành nghề công chứng nên chưa hạn chế triệt để những hành vi gian dối, lừa đảo trong hoạt động công chứng. Việc phối hợp xử lý các trường hợp phát hiện giả mạo giấy tờ giữa các tổ chức hành nghề công chứng và cơ quan công an cũng chưa kịp thời, chặt chẽ. Một số trường hợp tổ chức hành nghề công chứng phát hiện có dấu hiệu giả mạo và báo cho công an địa phương nhưng cơ quan công an còn chậm cử người đến để phối hợp xử lý hoặc chậm có thông báo về kết quả xử lý…

N.NAM