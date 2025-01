Chủ tịch nước Lương Cường thăm, chúc Tết lực lượng vũ trang Quân khu 9

Theo TTXVN, trong khuôn khổ chuyến công tác các tỉnh phía Nam, ngày 16-1, Chủ tịch nước Lương Cường cùng Đoàn công tác Trung ương đã có chuyến thăm và chúc Tết lực lượng vũ trang Quân khu 9.

Cũng trong dịp này, Chủ tịch nước đã dâng hương, dâng hoa tại Khu lưu niệm cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng và cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại tỉnh Vĩnh Long, tưởng nhớ và tri ân những đóng góp to lớn của các bậc lãnh đạo cách mạng; Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (tỉnh An Giang).

Tham gia cùng Đoàn công tác có các Ủy viên Trung ương Đảng: Mai Văn Chính, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

Chủ tịch nước và Đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tại Khu lưu niệm cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng ở huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Tại đây, Chủ tịch nước ghi sổ lưu niệm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc:

“Noi gương đồng chí Phạm Hùng, chúng ta tuyệt đối trung thành, vững tin vào con đường cách mạng vẻ vang mà Đảng và nhân dân đã lựa chọn, xây dựng một Việt Nam hùng cường, sánh vai các cường quốc năm châu”.

Đoàn cũng đến Khu lưu niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại huyện Vũng Liêm, tưởng nhớ một nhà lãnh đạo xuất sắc của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch nước khẳng định: “Những cống hiến của đồng chí Võ Văn Kiệt là tấm gương sáng để các thế hệ tiếp bước, đưa đất nước phát triển bền vững và hội nhập quốc tế sâu rộng.”

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Lương Cường đã đến dâng hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng ở xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên.

Tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Chủ tịch nước và đoàn công tác dâng hương, hoa tưởng nhớ nhà lãnh đạo kiên trung, người đã cống hiến cả đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Chủ tịch nước xúc động ghi sổ lưu niệm, bày tỏ lòng kính trọng và mong muốn thế hệ hôm nay tiếp tục giữ gìn, phát huy giá trị lịch sử của khu lưu niệm để truyền cảm hứng cách mạng cho mai sau.

Báo cáo với Chủ tịch nước, tỉnh ủy An Giang cho biết, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt nhiều giải pháp điều hành kinh tế - xã hội. Nhờ đó, An Giang đạt nhiều kết quả tích cực, tạo khí thế mới trong phát triển kinh tế.

Năm 2024, tỉnh hoàn thành và vượt 13/15 chỉ tiêu theo Nghị quyết HĐND tỉnh. GRDP tăng trưởng 7,16%, bình quân đạt 66,24 triệu đồng/người/năm. Các lĩnh vực thế mạnh như nông nghiệp, thương mại, du lịch tiếp tục phát triển mạnh mẽ; đời sống nhân dân cải thiện; an ninh, quốc phòng và chủ quyền quốc gia được giữ vững.

Phát biểu tại buổi thăm và chúc Tết tỉnh An Giang, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong việc đạt kết quả xuất sắc, góp phần vào thành công chung của đất nước. Ông đề nghị tỉnh tiếp tục phát huy tiềm năng, thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 để đóng góp tích cực hơn vào sự phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước

Chủ tịch nước cũng đã trao quà Tết cho gia đình chính sách, người lao động tại tỉnh An Giang, đồng thời thăm hỏi, chúc sức khỏe các gia đình lão thành cách mạng và thương binh tiêu biểu. Ông biểu dương sự chủ động của tỉnh trong việc chăm lo Tết, xây dựng kế hoạch từ sớm và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm đảm bảo mọi tầng lớp nhân dân được đón Xuân an vui, đủ đầy.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang năm mới bình an, hạnh phúc và đạt nhiều thắng lợi mới, khẳng định vai trò quan trọng của tỉnh trong việc xây dựng và bảo vệ vùng biên giới Tây Nam của Tổ quốc.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Lương Cường đã đến thăm, chúc tết lực lượng vũ trang Quân khu 9.

Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9 báo cáo với Chủ tịch nước về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong năm 2024. Ông nhấn mạnh, lực lượng vũ trang Quân khu 9 đã phối hợp hiệu quả với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đảm bảo quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế-xã hội.

Nổi bật, Quân khu đã chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập sát thực tế, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh; đồng thời, chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, thực hiện tốt vai trò của "Bộ đội Cụ Hồ."

Chủ tịch nước Lương Cường với cán bộ, sĩ quan chỉ huy Bộ Tư lệnh Quân khu 9. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Chủ tịch nước Lương Cường chúc Tết lực lượng vũ trang Quân khu 9. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Chủ tịch nước Lương Cường tặng quà, chúc Tết lực lượng vũ trang trên địa bàn TP Cần Thơ. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Trong công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Bộ Tư lệnh Quân khu đã triển khai chỉ thị sẵn sàng chiến đấu, thăm hỏi và chúc Tết tại các địa bàn biên giới, biển đảo, đồng thời trích quỹ hỗ trợ cán bộ, chiến sỹ và gia đình.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Lương Cường biểu dương những thành tựu nổi bật của lực lượng vũ trang Quân khu 9 trong năm qua, nhấn mạnh đây là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi đất nước đang bước vào giai đoạn “tăng tốc, bứt phá” để đạt các mục tiêu của Đại hội XIII.

Chủ tịch nước đề nghị Quân khu 9 tiếp tục nâng cao chất lượng nắm bắt tình hình, không để bị động, bất ngờ; đẩy mạnh công tác huấn luyện, diễn tập sát thực tiễn chiến đấu, nhất là trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao. Đồng thời, cần tăng cường công tác dân vận, xây dựng thế trận lòng dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đảm bảo đón Tết an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu.

Nhân dịp năm mới, Chủ tịch nước gửi lời chúc sức khỏe, thành công và niềm tin vào lực lượng vũ trang Quân khu 9, tin tưởng rằng cán bộ, chiến sỹ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.