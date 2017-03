Chủ Facebook phải chịu trách nhiệm về các comment

Theo đó, có quan điểm nói việc áp dụng luật để xử phạt Giang Kiên Huy - chủ Facebook tên Huy, là rất mơ hồ. Lý do là Huy chỉ đưa lên trang Facebook của mình những bài báo viết về Đà Nẵng, còn các comment nói xấu, xuyên tạc bên dưới thì do những người khác đăng tải, Huy không thể quản lý hết. Trên các diễn đàn, phần lớn đều cho rằng người comment phải chịu trách nhiệm về các nội dung mà họ comment.

Quyết định xử phạt của Sở TT&TT TP Đà Nẵng nêu rõ hành vi của Huy đã vi phạm các điều cấm khi sử dụng, cung cấp dịch vụ Internet theo Điều 5 Nghị định 72/2013. Ngoài ra, việc đăng tải các thông tin trên trang Facebook của Huy cũng vi phạm một trong các quy định về quản lý thông tin điện tử trên mạng đối với các trang thông tin điện tử không phải xin giấy phép (điểm đ khoản 1 Điều 64 Nghị định 174/2013) và đã cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác” (điểm g khoản 3 Điều 66 Nghị định 174/2013).

“Đối với những trang tin điện tử cá nhân không phải cấp phép nhưng cá nhân phải chịu trách nhiệm toàn bộ những thông tin trên đó theo quy định. Những thông tin đó (trên Facebook của Huy - PV) đã vi phạm những quy định của Điều 5 Nghị định 72/2013” - ông Nguyễn Chương Đức, Chánh Thanh tra Sở TT&TT TP Đà Nẵng, nói.

Như Pháp Luật TP.HCM thông tin, ngày 4-10, Thanh tra Sở TT&TT TP Đà Nẵng ra quyết định xử phạt đối với Giang Kiên Huy (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) về hành vi vi phạm các quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Theo đó, Huy phải nộp phạt hơn 8,7 triệu đồng. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng yêu cầu Huy phải gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm được đăng tải trên fanpage Facebook “I love Danang”, có biện pháp kiểm soát và phải chịu trách nhiệm về các nội dung được đăng.

Trước đó, trên fanpage Facebook “I love Danang” thường xuyên đăng tải hoặc chia sẻ nhiều bài báo có nội dung viết về các chủ trương của Đà Nẵng. Bên dưới là nhiều nhận xét, bình luận của người xem mang tính xuyên tạc, bôi nhọ lãnh đạo TP. Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA83, Công an TP Đà Nẵng) và Thanh tra Sở TT&TT kiểm tra, xác định Huy là quản trị trang Facebook nói trên. Huy cũng thừa nhận đã lập và điều hành trang này từ tháng 4-2011, tới nay có hơn 73.000 người theo dõi. Huy lên mạng tìm đọc và chia sẻ nhiều bài báo có nội dung viết về Đà Nẵng, rồi đăng lại và kèm theo dòng trạng thái mang tính chất phiến diện, chủ quan. Huy cũng thừa nhận do quá nhiều bình luận không tốt nhưng không thể kiểm soát và xóa hết được.