Chủ tịch Nguyễn Thành Phong nói gì về trận ngập nặng?

Sáng 27-9, trao đổi với báo chí về trận mưa lớn khiến Sài Gòn ngập nặng chiều qua, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết chiều hôm qua khi ông tan họp ở trụ sở UBND TP bước ra, ông đã thấy được tình trạng ngập. Ông nghĩ thế nào ngày mai cũng có nhiều hình ảnh về ngập trên các báo.

“Cá nhân tôi rất chia sẻ với người dân trong cơn mưa chiều qua phải gánh chịu tình trạng ngập nặng như vậy. Đứng về phía chính quyền TP, chúng tôi đang tìm những giải pháp trước mắt cũng như lâu dài. Các dự án chống ngập thì đã và đang triển khai” - ông Phong nói.



Cơn mưa lớn khiến cho người dân Sài Gòn vật lộn trong biển nước chiều 26-9.

Ông Phong cho biết TP đang rất nỗ lực để chống ngập nhưng thực tế có những việc không thể giải quyết nhanh được. “Trận mưa hôm qua tôi thấy tình trạng ngập sẽ rất là nặng nề. Vừa rồi Thường trực ủy ban đi khảo sát thực tế ở các quận thì thấy nước ngập ở TP mình nặng do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân mưa, có nguyên nhân do triều cường, cũng có nguyên nhân do quản lý” - ông Phong thừa nhận.

Người đứng đầu chính quyền TP cũng thừa nhận thời gian qua việc quản lý các công trình thoát nước của TP cũng còn có vấn đề. Sau các cuộc khảo sát thực tế của Thường trực UBND, ông Phong thông tin trong thời gian tới đây UBND TP sẽ có cuộc họp để có những giải pháp thật sự quyết liệt để chống ngập.

Ông Phong cũng cho rằng kinh nghiệm rút ra trong việc chống ngập thời gian vừa qua là phải có sự đồng bộ trong các giải pháp. “Hôm rồi tôi đi kiểm tra dự án chống ngập đường Kinh Dương Vương, quận Bình Tân. Cùng với dự án này đang triển khai thì TP cũng có dự kiến triển khai những dự án khác. Như vậy sự phối hợp phải đồng bộ, về mặt hạ tầng chứ không riêng gì việc chống ngập. Trong quản lý của TP phải hết sức chú ý tính đồng bộ trong phát triển hạ tầng” - ông Phong đúc kết.