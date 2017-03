Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Không bao giờ lùi bước trước chủ quyền Tổ quốc

Phải thực túc thì binh mới cường Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng nhấn mạnh rằng thực có túc thì binh mới cường. Tức phải mạnh mới tự đứng được. Vì thế ta phải có nền kinh tế độc lập, hùng mạnh. “Độc lập tự chủ mới đứng vững được trước những khó khăn, biến cố. Muốn được như vậy mỗi người dân cố gắng sản xuất, cơ quan hành chính làm việc nghiêm túc, doanh nghiệp hăng say sản xuất” - Chủ tịch nước yêu cầu. Theo Chủ tịch nước, ta phát triển để ta vun đắp, xây dựng đất nước chứ ta không bao giờ đi xâm chiếm ai. “Nếu ta hùng mạnh, tiếng nói của ta sẽ có sức nặng hơn. Còn khi ốm yếu quá, tiếng nói cũng trở nên yếu ớt. Do vậy, ta phải phát triển kinh tế thật mạnh để thực túc rồi từ đó binh cường. Có như thế mới có sức mạnh để bảo vệ Tổ quốc” - Chủ tịch nước kêu gọi. *** Cử tri nói Cần phải có giải pháp quyết liệt hơn Trong kỳ họp vừa qua, QH đã dành khá nhiều thời gian bàn đến vấn đề biển Đông. Trong khi trên biển, Trung Quốc ngày càng lấn tới, ngoài giàn khoan phi pháp Hải Dương 981, họ còn làm đang xây dựng đường bay ở đảo Gạc Ma (chiếm đóng trái phép của Việt Nam từ năm 1988)… thì việc QH ra nghị quyết về biển Đông là điều cần thiết. Đồng thời, tôi cũng đề nghị Đảng, Nhà nước cần phải có những giải pháp cứng rắn, quyết liệt hơn nữa về vấn đề này. Nhìn sâu vào mới thấy tất cả hoạt động vừa qua trên biển Đông của Trung Quốc đều đã có sự tính toán kỹ lưỡng từ trước. Do đó Đảng, Nhà nước cũng cần có sự chủ động hơn, lường trước được mọi tình huống để ta không bị bất ngờ. Cử tri Nguyễn Xuân Đáng (phường Tân Định, quận 1) Đã đến lúc phải dùng tới biện pháp pháp lý Trong việc ứng xử với Trung Quốc trên biển Đông, hầu hết người dân vẫn luôn đặt niềm tin vào Đảng, Nhà nước với phương án giải quyết tình hình theo hướng hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế. Tuy vậy, nhiều lúc chúng tôi thấy chúng ta nín nhịn nhiều quá. Có lẽ đã đến lúc chúng ta sử dụng biện pháp pháp lý bằng cách kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Nếu đơn thuần chỉ đấu tranh như hiện nay với một Trung Quốc ngày càng hung hãn thì khó có được kết quả như mong đợi. Cử tri Nguyễn Đăng Cường (phường Tân Định, quận 1) Nghĩa tình đầy đủ nhưng đúng sai phải rõ ràng Những biện pháp đấu tranh của ta đã đủ chưa. Trung Quốc liên tục đưa giàn khoan ra biển Đông, tại sao mình chưa đưa ra tòa. Bác Hồ từng nói “đối với Trung Quốc thì nghĩa tình đầy đủ nhưng đúng sai phải rõ ràng”, chẳng lẽ cứ để hoài vậy sao? Ông Trần Thiện Tứ (Ủy viên Ủy ban MTTQ VN TP.HCM)