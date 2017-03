Công an làm việc với giám đốc Công ty Long Sơn

“Đoàn công tác của tỉnh đang khảo sát thiệt hại, giám định tuổi cây trồng, đồng thời làm rõ hành vi vi phạm của công ty này, trong đó có việc để mất nhiều diện tích rừng. Vụ việc đã được Thường trực Tỉnh ủy giao công an tỉnh điều tra khẩn trương để xử lý các hành vi tự ý san ủi, hủy hoại tài sản, mất rừng…” - vị này thông tin.

Tối 6-11, ông Nguyễn Ngọc Long, Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức (Đắk Nông), cho biết hiện tổ công tác của huyện vẫn đang có mặt tại hai xã Quảng Trực, Đắk Ngo để thống kê thiệt hại và ổn định tình hình an ninh trật tự. “Người dân có vướng mắc gì đều có cán bộ ở địa bàn sẵn sàng ghi nhận để có hướng xử lý kịp thời. Hiện tại người dân đa số tin tưởng vào sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc khẩn trương rà soát thiệt hại, lắng nghe kịp thời các ý kiến của người dân có đất rẫy trong dự án Công ty Long Sơn” - ông Long nói.

Tối cùng ngày, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết cơ quan đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ nổ súng khiến ba người chết, 16 người bị thương và làm rõ hành vi san ủi cây trồng của nhiều hộ dân do Công ty Long Sơn gây ra. Trong diễn biến mới nhất, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cũng đã mời ông Nghiêm Xuân Thiên Sửu, Giám đốc Công ty Long Sơn, đến làm việc về các vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty này.