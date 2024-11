Mưa lớn gây sạt trượt taluy dương cao tốc La Sơn - Túy Loan 25/11/2024 19:19

Tối ngày 25-11, lãnh đạo UBND huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, mưa lớn đã khiến taluy dương tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan qua địa bàn huyện bị sạt trượt.

Clip: Mưa lớn gây sạt trượt taluy dương cao tốc La Sơn - Túy Loan.

Tại lối ra cao tốc La Sơn - Túy Loan xuống thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông bị sạt trượt taluy dương nghiêm trọng. Ảnh: BT

Cụ thể, sạt lở taluy dương xảy ra tại tuyến chính đường cao tốc La Sơn - Túy Loan tại km29 và sạt trượt lại lối ra cao tốc tại Km13+250 (đường nhánh 1) đoạn xuống thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông.

Tại đường nhánh 1, bị sạt trượt với chiều dài khoảng 30m, cao khoảng 10 m. Tại hiện trường, từng lớp bê tông kèm theo đất đá trượt xuống khỏi mái taluy.

Lãnh đạo huyện này cho biết, tại đường nhánh 1, UBND huyện đã tổ chức lực lượng chốt chặn không cho phương tiện lưu thông nhằm đảm bảo an toàn.

Sạt lở taluy dương tại tuyến chính đường cao tốc La Sơn - Túy Loan ở km29. Ảnh: BT

Theo thông tin của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, từ sáng 18-11-2024 đến 15h00 chiều nay 25-11, tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã có mưa to, mưa rất to, có nơi mưa đặc biệt to.

Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 200-500mm, riêng vùng núi các huyện A Lưới, Nam Đông Phong Điền, Phú Lộc và thị xã Hương Trà 500-900mm, một số nơi cao hơn như Hương Phú (Nam Đông) 1.139mm, Bạch Mã 2.765mm, đỉnh Bạch Mã trên 3.108mm.

Dự báo, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh có cường độ trung bình đến mạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao hoạt động mạnh nên tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa to, mưa rất to.

Tổng lượng mưa cả đợt tính từ chiều 25/11 đến hết ngày 28/11 phổ biến 150-350mm, có nơi trên 500mm; vùng núi các huyện A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc, Phong Điền và thị xã Hương Trà 200-450mm, có nơi trên 600mm; vùng núi Bạch Mã và đỉnh Bạch Mã (Phú Lộc) 500-1000mm, có nơi trên 1000mm.